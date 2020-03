¿Gamero vio otro partido? Hinchas de Millonarios critican su visión

Millonarios cayó este sábado por 0-1 ante Medellín y sigue con los malos resultados en el torneo local. El conjunto albiazul no tuvo opciones claras de cara al arco, sintió la ausencia de Mackalister Silva y Jhon Duque, se mantiene en la parte baja de la tabla y solo un milagro le permitiría clasificar a los cuatro finalistas.



Respecto al balance del partido, Alberto Gamero dijo: “Triste por irnos con cero puntos, no por el comportamiento del equipo. Nos hacen un gol en el primer tiempo justo cuando teníamos opciones más claras que ellos”. En cuanto a la segunda parte expresó que “me parece que intentamos por momentos pero hubo desorden ofensivo por querer empatar el partido, hay cosas que debemos seguir mejorando y corrigiendo”.



A mi me perdonaran pero lo de hoy es totalmente de Gamero, inicia metido debajo del arco, inicia con Quiñones, hace cambios saca al chicho y deja a quiñones.... en serio así es imposible, so desde el banco empezamos mal no podemos esperar qué en la cancha sea diferente. — Los Millonarios (@Millonarios_DC) March 8, 2020

Respecto a las pocas ocasiones de gol, el estratega embajador se mostró tranquilo: “Yo creo que aproximaciones tuvimos y bastantes. El equipo llegó, que no decidió bien es otra cosa y eso obedece a la mala toma de decisiones”. Es más, aseguró que Millonarios fue al Atanasio a buscar los tres puntos dado que la idea era “tener menos el balón y profundizar más, con dos extremos y dos puntas, pero no tuvimos la claridad necesaria”.





Increíble como un 3 contra 2 de Millonarios acaba en un gol rival, permiso militar para que Gamero los encienda a Calvazos. — Juanito. (@JuanitoDuque22) March 8, 2020

Afirmó también que “debemos seguir corrigiendo pero hay toma de decisiones que nos está costando los partidos. Tenemos posesión de balón y el equipo elabora juego, pero llegamos y no concretamos. Pasa que nos descuidamos y nos la embocan, como hoy”.



Por último, respecto a la polémica por la inclusión de Eliser Quiñones en el once titular, Gamero aseguró: "El jugador no venía jugando y me parece que lo hizo bien, hizo un gran partido”.



Igual ¿Cuál es la necesidad de Gamero de jugar con Eliser? Salimos con 10. Odio el fútbol. — .Francesca. (@LaFrunofila) March 8, 2020