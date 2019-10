La preocupación de Pinto y razones de otra derrota más de Millonarios

Millonarios volvió a mostrar una de sus peores caras en la Liga y perdió por 2-0 contra Tolima en Ibagué. Jorge Luis Pinto, quien tuvo ausencias en la nómina, planteó una línea de cinco que finalmente terminó con una expulsión de un central.



El entrenador azul mostró su preocupación por los errores y explicó la derrota que sufrió nuevamente su equipo en el torneo. El 'colchón' de puntos le funciona, pero no puede depender de eso porque peligraría en la clasificación.

"Hoy se cometieron otra vez errores, hemos dado ventajas y hemos sido descuidados. Manejamos bien el primer tiempo, con opciones de lado y lado. Con la lesión de Lasso, me quedé sin centro delantero. Modificamos posiciones y encontramos algo de manejo, pero no profundidad. Me voy muy preocupado, lo he conversado con el grupo y el próximo partido será otra historia", empezó mencionando el entrenador.



Por otro lado, habló sobre los cambios y la idea que tenía el técnico azul con respecto al partido. Empezó el juego con línea de 5 en defensa, pero habló de salir a atacar.



"Nos falta creatividad, aporte y desequilibrio. No hemos podido encontrar el fútbol de profundidad, al inicio lo buscamos sin temor y sin nada de defensa, era nuestra propuesta. El manejo del partido se hace complejo. Los cambios no fueron para defendernos. Nos faltó contundencia. Hice línea de 5 y puse centrales para corregir la virtud del juego aéreo, lo hemos entrenado y Tolima nos ganó en eso y trabajar es para eso, para perfeccionar", contó.



Finalmente, habló de la clasificación y las razones que mostraron el mal juego de Millonarios en Ibagué.



"No estamos clasificados, se los dije al equipo. Necesitamos sacar los puntos que nos corresponde. Pasa por descuidos, por desatención, por táctica y por atención. El primer tiempo fue bueno a pesar del gol", finalizó.