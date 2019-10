La principal debilidad de Millonarios según el técnico Pinto

Millonarios se prepara para recibir al América de Cali, este sábado, a las 7:45 p.m., partido en el que el cuadro azul llega con la urgencia de ganar, de anotar y de generar confianza entre la hinchada, luego de tres jornadas sin victorias y de una derrota contra Tolima en la que el cuadro azul mostró una debilidad que hasta ahora no había sufrido: su parte ofensiva.

Y es que Millonarios solo anotó un gol en tres partidos. En Ibagué no hizo ningún remate al arco y apenas se aproximó al área con peligro en cuatro oportunidades. Esa es la principal falencia del equipo bogotano, según su propio técnico.



"La preocupación más inmediata es la presencia ofensiva. No hemos aportado lo que debemos aportar”, dijo Pinto, quien agregó que ese problema lo tiene “claro e identificado”.



“Lo hemos hablado. Necesitamos presencia ofensiva. Los partidos se definen con goles y no sin goles. Hemos conversado con los delanteros”, indicó Pinto.



"No hemos funcionado en la parte ofensiva en el desequilibrio. Tenemos claro cuáles son nuestros errores. No había visto a Millonarios que le costara tanto atacar como ante Patriotas", explicó el entrenador sobre el juego en el que Millonarios igualó 0-0 en El Campín contra el equipo boyacense en la fecha 15.



Pinto también tiene las cuentas claras: “Sabemos dónde estamos parados y como estamos. Millonarios no ha clasificado a cuadrangulares. Pienso que se necesitan mínimo 30 puntos pero hay que pensar en 31 o 32”.



El técnico azul también desmitió que haya diferencias entre los jugadores y el cuerpo técnico: "Aquí no hay líos personales ni peleas ni choques entre jugadores como dicen. Estoy hablando con toda la honradez y sinceridad".