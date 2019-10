No se guardó nada: la fuerte crítica de una figura de Millonarios

Millonarios encontró su infierno y solamente logró un punto de los últimos 18 posibles, quedando muy cerca de su posible eliminación de la Liga luego de ser goleado por 2-4 contra Santa Fe.



El conjunto azul, de muy mal juego, no levantó cabeza y está muy cerca de quedarse por fuera de los cuadrangulaes luego de ser uno de los que siempre estuvo arriba. Macalister Silvar, por su parte, fue consciente del mal fútbol y lanzó una fuerte crítica para él y sus compañeros.

"De la manera que más nos han dicho que nos pueden hacer daño, nos hacen daño. Esto es un completo fracaso de los jugadores, no estuvimos a la altura de la hinchada, ni de los directivos, ni de nuestro técnico (Jorge Luis Pinto). Quiero pedir disculpas porque una hinchada como esta y una actuación como esta no es, nos hacemos responsables nosotros. Al final salimos y no pudimos estar a la altura de este equipo", mención Silva en 'Zona Mixta Bogotá'.

Mackalister Silva habló con Zona Mixta sobre el clásico ⚠️



🎙"Desde qué haya posibilidades hay ilusión. A eso nos aferraremos" pic.twitter.com/aMRp08KPYP — Zona Mixta Bogotá (@ZonaMixta_Bta) October 24, 2019

Finalmente, habló de la complicada clasificación, pues tiene que esperar que no se den varios resultados este jueves. Por otro lado, pueden perder el cupo a la Copa Libertadores de 2020.



"Dicen que matemáticamente hay, nos vamos a aferrar a eso y desde que haya posibilidades hay una ilusión que no podemos perder. No podemos lucharla si hacemos cosas como las que hemos venido haciendo", finalizó.