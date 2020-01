Tensa calma en Millonarios: Gamero confesó lo que pasó con Banguero

Millonarios ya desató la primera polémica del año por la relación entre Felipe Banguero, lateral izquierdo, y el técnico Alberto Gamero. El futbolista jugó apenas 41 minutos en la primera fecha de la Liga I-2020, pues el entrenador lo sacó después de que Deportivo Pasto le había marcado dos goles en los que hubo responsabilidad del jugador.



El lateral, caliente por haber sido sustituido y ser señalado como el gran responsable de la derrota, salió a dar unas declaraciones que no cayeron bien al interior del equipo embajador y al entrenador.



El club albiazul siguió trabajando esta semana para preparar el compromiso de este jueves contra Cúcuta -6:05 p.m.- y sorprendió la convocatoria que hizo Gamero, al dejar afuera de la lista de viajeros a la capital nortesantandereana a Banguero.

Antes de tomar el avión a Cúcuta, Gamero confesó lo que pasó en la intimidad con Banguero. “Hablamos claro. A lo mejor se desesperó. Yo siempre digo, cuando tomo determinaciones, hay que respetarlas. Después que habló conmigo, tomó las cosas más tranquilo, se dio cuenta de muchas cosas que yo había visto”, comentó el samario.



“No hubo ningún problema, es un jugador maduro y profesional. Hay que corregir cosas y en cualquier momento tendrá su oportunidad otra vez”, añadió Gamero.



¿Banguero en el mercado?

En las últimas horas se habló de la posibilidad de que Felipe Banguero se vaya de Millonarios. El jugador ya ha manifestado que no conoce de ninguna posibilidad y no tiene ofertas. Sin embargo, al parecer desde el club habría disposición para buscarle equipo al jugador, pues no es prioridad para el profesor Gamero.