Alberto Gamero ya ganó en Millonarios, pero no todo es felicidad

Millonarios consiguió este sábado su primer triunfo en la Liga I-2020 bajo la dirección de Alberto Gamero, al superar 2-1 a Boyacá Chicó, en juego correspondiente a la quinta jornada del campeonato colombiano.



Un respiro para el proyecto del samario, justo cuando los reclamos se acrecentaban y los hinchas ya se metían con el plantel por la falta de resultados.



Para Gamero, el juego contra los ajedrezados fue “un partido de paciencia, de elaborar. Chicó venía a aferrarse y jugar a la contra, aunque la verdad no pudo contraatacarnos; tuvimos paciencia, el equipo no se desesperó con pelotazos. Se juntaron los volantes y eso fue bueno, pero fue un partido complicado”.



El entrenador destacó la posesión de su equipo. “En las estadísticas que nos manda Dimayor, aparece Millonarios como el tercer equipo de más posesión en el fútbol colombiano”, comentó, pero aunque el equipo elabora juego asociado, “nos faltan los goles, así que tenemos que mejorar en la definición”, analizó.



Y es que no todo es felicidad a pesar de conseguir la primera victoria. El tanto del descuento de Chicó llegó debido a grandes errores de concentración en el albiazul. “No nos pueden hacer un gol como el que nos marcaron. Se puede hacer una falta, eso es normal, pero nos dormimos en el cobro. Solucionamos un problema, pero fallamos en otro aspecto".



Gamero también enfatizó en el trabajo que tiene que hacer los atacantes. “Hubo fogosidad, hambre de anotar; variamos, cambiamos de módulos según el trabajo de la semana. Pero nos falta elegir mejor en las opciones de gol que creamos. Este equipo sale con la convicción de jugar bien, juegue donde juegue, pero eso cuesta trabajo; lo han intentado y eso me tiene tranquilo para seguir trabajando”.