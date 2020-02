Pinto no se deja echar el agua sucia: así le respondió a Jaramillo

La crisis de Millonarios en 2019, en la que se hizo una gran campaña en el primer semestre pero en la que no se clasificó a ninguna de las fases finales de la Liga, es un hecho. Así lo exteriorizaron algunos jugadores, diciendo su verdad, atacando de una u otra manera a Jorge Luis Pinto.



El entrenador fue el gran señalado de varios futbolistas, tal vez esquivando su responsabilidad o dejando ver su molestia por el estricto trabajo del santandereano.



Juan David Pérez y Felipe Jaramillo fueron los únicos en culpar a Pinto por su manera de trabajas y, según ellos, su falta de consenso para llegar a un acuerdo con el plantel albiazul, algo que afectó físicamente y que truncó la parte emocional del equipo para llegar más lejos.



Sin embargo, el entrenador respondió a las acusaciones de Jaramillo. Como es su costumbre, Pinto fue claro y aseguró que esas supuestas conversaciones con los jugadores “no existieron nunca”. “A estas horas de mi vida, con 35 años de dirigir equipos y de entrenar, tienen que mirar las dos caras de la moneda: no sé dirigir a un equipo, siendo yo un hombre que ha recorrido el mundo entero y que lleva 35 años trabajando y preparándome, a un chico que apenas salió de Leones”.



“Miren la cara del pecado, lo que hace un técnico o lo que los jugadores son capaces. Afortunadamente la gente conoce mi trabajo, no es fácil quedar quinto en el mundo y cuarto en los Juegos Olímpicos”, aseguró Pinto en charla con ‘Los Dueños del Balón’, de Antena 2 Radio.



Jorge Luis Pinto consideró desafortunadas las declaraciones de Jaramillo, diciendo que le duelen ya que a Felipe “lo apoyé, lo defendí de las críticas, lo estimulé. Al contrario, él me decía que quería trabajar más y yo le decía que se regulara; para que venga a decir esas cosas, qué tristeza me da”.



“El día que me despedí (de Millonarios), les dije que mil gracias, y el que tenga que decir algo, o yo, que lo diga aquí. Y nadie se paró, tampoco Felipe”, señaló Pinto.