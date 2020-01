Vargas y una respuesta clara sobre la posibilidad de irse a México

Los hinchas de Millonarios se alarmaron hace un par de semanas cuando el rumor de una posible salida de Juan Pablo Vargas del equipo crecía poco a poco.

Aunque en el azul no quisieron prestarle mucha atención, los aficionados sí estuvieron pendientes de esa posibilidad, que luego de dos semanas parece no se dará y el costarricense se quedará en el club embajador.

O al menos así lo hizo saber en un diálogo con ‘En La Jugada', de ‘RCN Radio': “Yo no me voy para México, acá estoy muy bien. Ese tema siempre lo manejó mi empresario y yo me enfoqué en trabajar, entrenar y jugar", dijo Vargas.

Con esa tajante respuesta, Juan Pablo Vargas parece continuar en el equipo, pues en la pretemporada ha sido uno de los mejores jugadores e ilusiona con su presencia como uno de los jugadores importantes en la línea de la defensa.

Sin embargo, luego de la lesión de Luciano Ospina parece urgente la contratación de otro central, que podría ser Jorge Segura, colombiano que pertenecer al Watford, pero que está buscando club.