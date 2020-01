¿Millonarios cortó la racha? La pulla que dejó Mackalister a Santa Fe

Millonarios volvió a ganar y triunfó como gusta, pues tuvo un gran fútbol y llenó de buen juego El Campín. Los azules funcionaron a la perfección y dieron un recital futbolístico en el 3-1 contra Santa Fe, que tuvo una cara totalmente distinta a la que venía acostumbrando.



Los azules, en el Torneo Espn, lograron ganar un clásico luego de dos años. Recordemos que la última victoria de este histórico juego fue cuando ganaron el título contra su rival, pues triunfaron por 1-0 en el juego de ida de aquella final en diciembre de 2017.

Por otro lado, empezó la pequeña discusión de si se cortó esta larga racha negativa de Millonarios en los clásicos. El partido, que fue amistoso, sí contó para Mackalister Silva, una de las grandes figuras del partido. Además, le dejó la pulla a Santa Fe de por qué este juego sí cortó la racha, según él.



"Es positivo, el clásico no tiene nada de amistoso. Entre las estadísticas, los amistosos que ellos nos ganaron los sumaron en cuanto al tiempo que nosotros no podíamos ganar. Esa era la consigna, no podíamos perder un clásico más, independientemente el marco que fuera y cortamos esa racha", dijo Macalister Silva luego del juego.