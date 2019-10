Desilusión e incertidumbre: lo que viene para Millonarios en el 2020

Luego de un doloroso 2019 para la hinchada azul, los directivos de Millonarios han empezado la reconstrucción pensando en un 2020 que borre las desilusiones que se vivieron en los dos semestres de este año que dejaron un rotundo fracaso para el azul.

Mucho parece tener que replantear el equipo capitalino de cara al próximo año, ya que luego de quedarse sin chances de clasificar entre los ocho primeros parece haber poco para rescatar. Sin embargo, aún hay cuestiones pendientes que el club embajador debe resolver antes de escoger el rumbo para la nueva temporada.



Un técnico a la medida de Millonarios



Luego de conocerse la renuncia de Jorge Luis Pinto como entrenador de Millonarios, la prioridad es conseguir con prontitud un entrenador de categoría para que recomponga el rumbo del equipo. Ya se barajan varios nombres.

Alberto Gamero, el español Miguel Ramírez y Rafael Dudamel son los nombres que suenan para sustituir al técnico Santandereano. No obstante, en el equipo azul no se quieren apresurar en traer algún entrenador, pues es cierto que los mayores opcionados a ocupar este cargo aún se encuentran en competencia.



Sin embargo, la tranquilidad con la que los directivos azules parecen tomar esta situación es muy preocupante, sin bien es necesario tomar las decisiones con algo de mesura, lo ideal sería traer el nuevo timonel azul lo más pronto posible para que este empiece a diseñar el plan de trabajo para el 2020, así como los jugadores que necesitará para cumplir los objetivos.

Gamero, uno de los que más gustan para el embajador Foto: Archivo

La necesidad de mejorar el proceso de contratación de jugadores



Otro factor determinante que podría influir en las decisiones de los directivos embajadores es la clasificación a un torneo internacional, pues aunque la clasificación a Copa Libertadores está prácticamente descartada, lo más seguro es que el conjunto azul logre obtener un cupo en la Copa Suramericana gracias a los puntos en la reclasificación, aunque deberá esperar al final del campeonato para ratificarse un torneo internacional.

Esto cambia la forma en la que el equipo azul tendrá que reforzarse, ya que al ser un torneo con equipos que no tienen mayor trascendencia en comparación con la Libertadores, el equipo albiazul debería aspirar a ganar esta competencia internacional.

Precisamente la selección de los jugadores ha sido uno de los puntos más bajos del 2019 en Millonarios, pues los jugadores que llegaron este semestre al embajador no tuvieron mayor trascendencia. Gracias a esto muchos han criticado la labor de Norberto Peluffo, director deportivo del azul, pero aún no se ha conocido si continuará o saldrá del club bogotano.



Y es que los fichajes que ha traído Peluffo desde su llegada a Millonarios han sido una mezcla entre aciertos y errores, sobre todos estos últimos han sido muy costosos para el equipo azul y con poco resultado. No obstante, desde su posición no ha sabido manejar la salida de los referentes del equipo a tal punto de terminar siendo un club sin jerarquía para los momentos difíciles.

Ciclos terminados en Millonarios



La conformación del equipo es un punto clave para el futuro de Millonarios, pues aparte de la necesidad de traer jugadores de gran jerarquía se suma la finalización del contrato de nueve jugadores.



Estos son los jugadores que terminan contrato con Millonarios:



- Ramiro Sánchez

- Alex Rambal

- Luis Payares

- Felipe Jaramillo

- Óscar Barreto

- Eliser Quiñones

- Carlos López

- Juan David Pérez

- Fabian González Lasso

Adicional a esto, hay jugadores como Felipe Banguero, Jair Palacios, Deivy Balanta y Jose Luis Moreno que parecen haber terminado su tiempo en las toldas azules. En el caso de los laterales se trata de jugadores que fueron muy queridos por la hinchada y supieron ser campeones con la azul puesta, pero el nivel mostrado a largo del 2019 no les da crédito para seguir en Millonarios.



La situación de Balanta y Moreno es muy similar a la de futbolistas como Óscar Barreto, Eliser Quiñones, Carlos López y Ramiro Sánchez, pues aunque en algún momento tuvieron un buen nivel de juego, nunca fueron constantes y su aporte no ha sido acorde con los objetivos del conjunto albiazul.

Millonarios necesita recomponer su camino. Foto: Carlos Ortega/CEET

El protagonismo de las divisiones menores



Tal vez uno de los puntos que dejo mayor inconformidad en la hinchada fue el poco protagonismo que tuvieron las divisiones menores en este 2019, y las directivas del equipo azul quieren que esto cambie para 2020.



Pinto uso en algunas ocasiones jugadores provenientes de la cantera azul, pero nunca mostró una confianza real en las capacidades de estos jugadores y no tuvieron mayor trascendencia en el proceso del santandereano.

El nuevo entrenador deberá tener en cuenta a los jugadores que vengan en el proceso de formación de Millonarios, pues algunos como Breiner Paz, Andrés Llinas y Jorge Rengifo, jugadores que muestran muchas cualidades para apoyar el primer equipo.

Por ahora, los directivos azules y su gestión no cuentan con mucho apoyo entre la hinchada azul y por es imperioso corregir el rumbo desde ya, si quieren recuperar la fe de los aficionados azules tras el fracaso rotundo que fue este 2019 y las decisiones que se tomen antes de finalizar el año serán cruciales para un 2020 lleno de alegrías o para seguir sumando recuerdos amargos y tristeza.