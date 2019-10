¿Decisión apresurada? Imponentes números que dejó Pinto en Millonarios

Millonarios se quedó sin entrenador tras la renuncia de Jorge Luis Pinto a la dirigencia del conjunto azul, con el que logró importantes números, pero que finalmente todo quedó en un fracaso por las eliminaciones.



El entrenador colombiano duró un año al mando del equipo azul y se mantuvo líder en varias fechas de los dos semestres de este 2019, teniendo en cuenta que era uno de los favoritos para el torneo.

Millonarios, de la mano del colombiano, logró hacer 77 puntos en la Liga de 2019 que hasta el momento lo dejan con un cupo a torneo internacional. Puede que no se llegue a la Copa Libertadores y se mantenga el liderato en esta tabla, pero sí irá a la Suramericana del próximo año.



Con 54 partidos jugados, 27 ganados, 14 empatados y 13 perdidos en Liga y Copa Colombia, el cuadro azul se perfiló durante todo el año como uno de los mejores del país, pero terminó siendo una decepción por sus eliminaciones.



Millonarios, por su parte, anotó 74 goles y recibió 54 tantos durante el mandato del entrenador, que no terminó bien con Millonarios y decidió renunciar tras no entrar a los ocho.