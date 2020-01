Gamero no se resigna: quiere a Segura y otro refuerzo para Millonarios

Millonarios terminó su participación en el Torneo ESPN, que se adelantó en Bogotá como parte de la pretemporada y en el que perdió el título este domingo en El Campín al caer 1-2 con América de Cali. A los albiazules les queda un juego de preparación esta semana en Perú, contra Alianza Lima, antes de competir en la Liga I-2020.



Alberto Gamero observó a su plantel y sabe que, aunque faltan cosas por mejorar, puede aspirar a crecer y ser protagonista este semestre, en el que también se viene la competencia en la Copa Suramericana.



“Me llevo una idea clara del equipo que tengo. Hoy quería mirar unos jugadores y unos movimientos con dos puntas. Saqué muchas conclusiones y me parece que son buenas para lo que se nos avecina. La respuesta de los muchachos que no habían jugado fue buena. Esta pretemporada, faltando el partido con Alianza, me parece que ha sido buena para nosotros”, aseguró el entrenador samario.



Gamero habló del equipo que tiene actualmente y los refuerzos que espera: “Creo que siempre repito lo mismo: importante lo que tenemos, lo que tenemos me parece que es bueno. Faltan dos refuerzos más, los estamos buscando, no los hemos podido conseguir. Si no puedo traer un mediocentro, quiero dos centrales para que uno pueda jugar en esa posición. Tenemos la voluntad de traer jugadores, pero no lo hemos encontrado. Ya tenemos cuatro extranjeros y colombianos que me gusten no he encontrado. No vamos a perder la fe de poder traer dos jugadores más.



Incluso, el DT confirmó el interés y los acercamientos de Millonarios por Jorge Segura, el defensa central que juega en Atlas de México y que es seguido por varios grandes de Colombia: “A Jorge Segura lo estamos pretendiendo, esa es la realidad. De Juan Pablo Vargas no tengo ningún conocimiento ni creo que haya posibilidad de que se pueda ir. Me parece que es una persona seria, no me han comunicado nada”.



“Al equipo le falta trabajo. He visto evolución en muchas cosas. Poco a poco vamos consolidando. Hoy lo que vi en el primer tiempo es que los 4 jugadores de arriba van a tener oportunidad, hicieron cosas muy interesantes. Quiere decir que en el frente de ataque tenemos recambio. Tengo también recambio en los laterales. Centrales tengo dos juveniles que son Paz y Llinás pero quiero otro para tener seis jugadores porque es donde hay más ausencias. También otro medio centro. No ha sido fácil”, añadió Gamero.