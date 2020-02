El cambio de Millonarios que deja a Faríñez por fuera del 11 de Gamero

Wuilker Faríñez ha sido fuertemente criticado y no está en su mejor momento en Millonarios, pues ha recibido nueve goles en contra y es el segundo equipo de la Liga que tiene más goles encajados en su pórtico hasta el momento.



El nivel que mostró en tiempo atrás el venezolano se ha opacado y no ha tenido seguridad en el arco azul, siendo una de las principales preocupaciones para Alberto Gamero.

El entrenador, por su parte, confirmó que Diego Godoy, paraguayo, será titular este sábado contra Boyacá Chicó. Esta noticia también dejó una consecuencia, pues tendría que 'sacrificar' a otro de los extranjeros para dejar solo 3 en cancha.



Juan Pablo Vargas, costarricénse intocable por los pocos centrales que hay, José Ortíz, compatriota de Vargas que es uno de los que más goles anota, y Wuilker Faríñez, el venezolano que no anda por su mejor momento.



Así las cosas, el entrenador azul habría decidido sacar para este partido a Faríñez, para poner en su lugar a Jefferson Martínez, quien tuvo algunos minutos el semestre pasado con Jorge Luis Pinto. Otro cambio que tendrá el cuadro millonario es el de Juan Carlos Pereira, que no estará por un esguince. "Juan Carlos Pereira llegó con un esguince de tobillo y todavía no ha entrenado con el equipo", dijo el DT.



Así formó Millonarios en el entrenamiento y así formaría contra Chicó: Jefferson Martínez; Elvis Perlaza, Breiner Paz, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Jhon Duque, Stiven Vega; Diego Godoy, Mackalister Silva; Hansel Zapata y José Ortiz.