Leonel Álvarez sigue acercándose y elogió a Millonarios: 'es un sueño'

Millonarios no terminó como esperaba este 2019 y ahora puede perder lo único que le quedaba de sus importantes puntos: el cupo a Copa Libertadores. Las eliminaciones le costaron bastante y lo dejarían en la Suramericana de 2020, pero a manos de otro entrenador tras la salida de Jorge Luis Pinto.



Sin afanes, Enrique Camacho comentó que siguen en la búsqueda de un entrenador. Leonel Álvarez, por su parte, ha sonado para el cuadro azul y dio sus elogios al equipo, mencionando que es un sueño dirigirlo.

"Si ellos me buscan saben cuál es el medio: mi representante, pero no me han ofrecido aún ir. Me encantaría ir a Millonarios, sí. Para mí sería un honor, pues conozco el ADN y sé que clase de jugadores tiene la institución. Es un equipo ganador con una hinchada maravillosa, entonces es un sueño, no solo mío, sino de cualquier entrenador", contó en el 'Vbar'.



También, Álvarez dio una corta explicación de lo que sería su paso por el equipo azul, club que hasta el momento no ha dirigido en Colombia.



"A la larga, en Millonarios uno no se baja de la presión de ser campeón. Ahora, dicen que si no me acercan a Millonarios es porque jugué en Nacional y, también, no dirijo en Nacional porque salí campeón con Medellín... (risas). Espero colocar a Millonarios en el sitio que debe estar con trabajo, si llego al club. Todo el que esté en Millonarios debe pensar únicamente en ser campeón. Pero no he tenido la dicha de un acercamiento, pero ojalá", finalizó.