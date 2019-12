En proceso de construcción: así va el equipo de Alberto Gamero 

Alberto Gamero fue confirmado como entrenador de Millonarios en el mes de diciembre, cuando la plantilla aún no salía a vacaciones. Desde el primer día el samario ha empezado las gestiones para la conformación de la plantilla para el 2020.



Luego de la llegada del técnico samario el cuadro embajador ha tomado varias decisiones en los institucional, por ejemplo, la salida de Norberto Peluffo de su cargo como director deportivo, contratando como reemplazante a Ricardo ‘Pitirri' Salazar.



En lo relacionado con el tema de los refuerzos Gamera ha dicho que “no está fácil, los equipos no sueltan jugadores, no quieren armar a los otros. Yo mismo he estado llamando, pero es difícil". No obstante, también afirmó que siente que la conformación del equipo.



Así va el Millonarios de Gamero para el 2020



Los fichajes



Hasta ahora el único refuerzo confirmado en Luciano Ospina, defensor central proveniente de Alianza Petrolera, equipo con el que tuvo un gran 2019. No obstante, gracias a las declaraciones del entrenador se sabe que están muy cerca de llegar Juan Pablo Vargas y Elvis Perlaza para reforzar el cuadro azul.



Además, Ayron Del Valle tendrá que presentarse en enero a los entrenamientos de Millonarios, pues Queretaro no ha hecho efectiva la opción de compra por el jugador colombiano.



Alberto Gamero también confirmó que está en búsqueda de un extremo, otro defensor central y un volante para fortalecer la zona medular de los embajadores.

Los que finalizan contrato



Millonarios también se encuentra en el proceso de renovar el contrato de Felipe Jaramillo y Juan David Pérez, pues aunque no han sido fáciles las negociaciones, la idea que tiene Gamero es contar con ellos en el 2020. Además, Eliser Quiñones está arreglando la extensión de su contrato con el cuadro azul, pues el jugador es del agrado del entrenador.



“Extremos zurdos hay pocos, son escasos. Vi cosas interesantes por el lado izquierdo, no con el perfil cambiado. Tengo ‘pintado' un centro que hizo para gol y un gol que hizo. Eso le dije, que necesito velocidad para centrar y patear. Él tiene potencia, larga distancia. Tiene cosas interesantes. Hay que mejorar cositas, hay que trabajar", dijo el exentrenador de Tolima sobre Quiñones.



También se ha presentado la coyuntura en el caso de Fabián Gonzaléz Lasso, quien termina contrato con el azul y todo parece indicar que jugará en Atlético Nacional en el año 2020, aunque falta la confirmación oficial por parte del cuadro verde, en el que hubo un cruce de versiones entre las del entrenador y las de el presidente del club.



Millonarios también se encuentra en las negociaciones para extender el contrato de Alex Rambal, por petición de Alberto Gamero. Sin embargo, está situación aún no está definida.

Los que ya se fueron



Ramiro Sánchez, Jair Palacios y Luis Payares son hasta ahora las únicas salidas confirmadas del club, pues aún no hay una versión oficial por parte del club sobre González Lasso. Por ahora, se espera la decisión de Alberto Gamero sobre varios jugadores, como Deivy Balanta y José Luis Moreno, para conocer si estos continuaran o no en el club embajador.