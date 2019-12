Gamero confirmó su futuro: emotiva razón para firmar con Millonarios

Alberto Gamero finalmente firmará con Millonarios como nuevo entrenador del conjunto capitalino y viajará a Bogotá para sellar su vinculación con el cuadro azul.



El exentrenador de Tolima, que dejó el club y se despidió luego de una gran temporada, habló sobre las razones de su contrato, tiempo y más temas que lo acercan con el equipo embajador.

"Al final le dije a 'don Gabriel' (Camargo), que no me ofreciera, porque lo mío no es por dinero. Mi familia está en Bogotá y Millonarios es una institución que quiero. Yo le pedí el favor a Camargo de que me dejara libre por lo menos uno o dos años. Agradezco a Gabriel Camargo y a Tolima porque lo entendió. Principalmente espero firmar por un año", comentó en el 'Vbar'.



Asimismo, Gamero habló sobre lo que espera con Millonarios y lo que busca para el 2020. El azul, por su parte, tiene Copa Colombia, Liga de Colombia y Copa Suramericana para el próximo año.



"Lo que yo quiero hacer es un proceso, una estructura, en principio es por un año, pero la idea es estructurar y tener bases. Estoy muy sorprendido, lo que siempre quise y lo que siempre soñé, se da en esta posibilidad y espero concretarlo ahora que viajo a verlos a ellos (directivas Millonarios). Yo no tendría que corregir, los directivos tendrían que corregir y yo no iría por tres meses, espero tener un proceso. Si me van a llevar para que Millonarios sea campeón a los 4 meses, yo no iría", dijo.