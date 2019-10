¿Se viene un jalón de orejas? Franca respuesta de Pinto por un jugador

Millonarios jugó uno de sus peores partidos en materia ofensiva en este semestre: tuvo pocas acciones de ataque y el resultado fue un frío y flojo 0-0 contra Patriotas.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Jorge Luis Pinto dio una análisis sobre lo que fue este encuentro para su equipo, que por ahora seguirá entre los ocho.

"Hay partidos en los que el sistema defensivo domina. Si hablo de mi equipo no es que hayamos hecho las cosas muy bien. Perdimos la pelota de manera apresurada, no sé si sea el afán de querer proyectarse, de querer desequilibrar y tendré que hablar de ese tema con el equipo y más específicamente con uno o dos jugadores porque eso no lo voy a permitir", señaló.

Aunque Millonarios tuvo más posesión del esférico que su rival, pocas veces puso en aprietos a Eder Chaux, quien casi que fue un espectador más en El Campín, aunque el balón estuviera en el campo de Patriotas por algunos tramos del partido.

" Creo que el 70% del tiempo de juego tuvimos el balón, nos faltó calidad, desequilibrio, mejor rendimiento individual de algunos jugadores. Todos estamos tristes, no fue un partido fácil, pero nos faltó picardía y algo de fútbol", contó.

Sin embargo, en el final de la rueda de prensa, a Pinto le preguntaron por Juan David Pérez, figura del equipo, pero que no pudo imponerse en el campo y al que el entrenador le daba indicaciones constantemente.

"Vamos a hablar con él porque eso se puede arreglar haciendo caso, yo sé que eso se puede arreglar, pero haciendo caso", finalizó.