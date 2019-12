Millonarios y su deseo por Macnelly: así fue el último semestre del 10

En Millonarios muchos se ilusionan. En Atlético Nacional muchos cruzan los dedos para que no se dé el fichaje. Lo cierto es que Macnelly Torres tiene ganas de volver al fútbol colombiano y vestir la camiseta ‘10’ de los embajadores, después de un año en el fútbol paraguayo con Libertad.



El técnico Alberto Gamero, que recién llegó y quiere construir un equipo ganador, ve con buenos ojos la llegada del talentoso volante creativo. “Los jugadores buenos unos quiere tener siempre y Macnelly es bueno. El técnico que diga que no lo quiere está mal porque él es un crack y ojalá pudiera tenerlo”, aseguró el samario.



Nadie puede discutir el talento de Macnelly. Brilló en Junior y Nacional; también en Cúcuta y en Colo Colo. Sin embargo, su experiencia en Libertad no fue la mejor, en el primer semestre apenas jugó seis partidos, mientras que en el segundo tuvo más partidos pero no los suficientes minutos.



En los últimos seis meses, el barranquillero de 35 años tuvo 16 actuaciones. Jugó 4 partidos como titular y en 12 ocasiones entró como suplente. Solamente en los últimos dos juegos disputó los 90 minutos.



Macnelly anotó 2 goles, jugó 616 minutos y realizó 7 asistencias de gol para el gumarelo.



Millonarios deberá esperar a ver cómo avanzan las conversaciones con Macnelly, pero debe saber que no es un refuerzo que llegue con mucha regularidad en su competencia. Eso sí, todavía tiene la capacidad para marcar diferencia en el fútbol colombiano.