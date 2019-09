Adiós al invicto del líder: Millonarios venció 2-1 a Alianza Petrolera

Millonarios derrotó este jueves 2-1 a Alianza Petrolera, en el inicio de la fecha 13 de la Liga II, y cortó con un invicto de once partidos del todavía líder del campeonato. El embajador tuvo más oficio que su rival, que sin embargo complicó en El Campín. Juan David Pérez y Alex Rambal anotaron los goles del triunfo albiazul; mientras que Alexis Serna descontó para los petroleros.

Alianza tenía once partidos sin conocer la derrota, pero los dirigidos por Jorge Luis Pinto fueron superiores desde los primeros minutos; salieron con mucha dinámica para tratar de acorralar a su rival y presionar para que no tuvieran la pelota.



El dominio se fue desvaneciendo después de los primeros quince minutos de juego. Ya Millonarios no era tan rápido y asfixiante, así que Alianza empezó a tener la pelota, salir de la presión y jugando en mitad de campo, sin llegar al arco embajador.



Cuando mejor jugaba Alianza, llegó un claro penalti para Millonarios, por una mano en el área a la salida de un tiro de esquina. Juan David Pérez, a los 28 minutos, cobró sutilmente para engañar al portero Ricardo Jerez y poner el 1-0.



Posteriormente, a los 40 minutos, Millonarios amplió la ventaja recuperando un factor que en el primer semestre le había dado muy buenos frutos, pero que en el segundo casi no había aprovechado: el juego aéreo. El autor, un zaguero central, Álex Rambal, quien remató de cabeza tras un cobro de tiro de esquina de Hansel Zapata.



En la Liga 2019-I, Millos hizo ocho goles de cabeza. En esta, el de Rambal fue apenas el segundo.



Alianza Petrolera ya no podia, ni debía, jugar tan pegado a a su arco, y su reacción fue aceptable: a los 30 segundos del segundo tiempo le metió un susto al portero Faríñez con una serie de toques que la defensa no supo sortear y que César Arias no supo rematar a la portería.



El partido cayó en intensidad, Alianza jugó 20 metros más adelantado (expuesto a un contragolpe que Millonarios sabe aplicar muy bien), pero eso le dio frutos, al menos, con un gol para descontar, conseguido por Alexis Serna a los 23 minutos del segundo tiempo, tras un balón mal jugado por Faríñez, que la dejó corta. El rematador lo vio salido y le metió un remate desde lejos.



Los cambios (González Lasso por Zapata, Salazar por Mackálister y Cristian Arango por Ortiz) no le cayeron bien a Millonarios, pero Alianza tampoco encontró muchas opciones de conseguir el empate. Y en eso tuvo mucho que ver la pareja de recuperación en Millonarios, que llevaba varios partidos sin verse tan sólida. Tanto César Carrillo como Jhon Duque se parecieron en algo a los del primer semestre. Y con eso, Millonarios ganó bien y ahora se hace sólido en la reclasificación y queda a un punto del líder.

Síntesis

Millonarios 2-1 Alianza Petrolera



Millonarios: Wuilker Faríñez (5); Jair Palacios (5), Álex Rambal (7), Luis Payares (6), Ómar Bertel (5); Jhon Duque (7), César Carrillo (7); Hansel Zapata (5), Macalister Silva (6), Juan David Pérez (6); y José Guillermo Ortiz (5).

Cambios: Fabián González Lasso por Zapata (27 ST), Juan Camilo Salazar por Silva (30 ST) y Cristian Arango por Ortiz (37 ST).

D.T.: Jorge Luis Pinto.



Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6); Carlos Pérez (4), David Valencia (5), Jeisson Palacios (5), Farid Díaz (6); Juan Mancilla (6), Freddy Flórez (4), Juan David Ríos (5), Cléider Alzate (6), Estéfano Arango (5); y César Arias (5).

Cambios: Alexis Serna (6) por Pérez (44 PT), Jhon Vásquez por Arango (21 ST) y Edwin Torres por Arias (21 ST).

D.T.: César Torres.



Goles: Juan David Pérez (28 PT, penalti) y Alex Rambal (40 PT), para Millonarios. Alexis Serna (23 ST), para Alianza Petrolera.



Amonestados: Luis Payares (Millonarios). Carlos Pérez, Estéfano Arango, Farid Díaz, Freddy Flórez (Alianza Petrolera).



Expulsados: no hubo.



Partido: aceptable.



Figura: César Carrillo (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia: 11.190 espectadores.



Árbitro: Never Manjarrés (6).