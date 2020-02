Millonarios quiere arrancar a ganar en la Liga: visita a Jaguares

Millonarios espera ganar su primer partido en la Liga I-2020 cuando este domingo visite a Jaguares en Montería, en la fecha 4 de la Liga I-2020. El embajador obtuvo la primera victoria del semestre en la Copa Suramericana y espera refrendar su mejoría en el campeonato colombiano.

Diez partidos de la Liga han pasado sin que Millonarios consiga la victoria. 136 días esperando para poder celebrar un triunfo en el campeonato local, desde el 26 de septiembre, cuando superó a Alianza Petrolera, en el torneo de finalización del 2019.



Pues, llegó el 2020 con nuevo técnico, Alberto Gamero, con nuevas energías y propósitos, con algunos nuevos jugadores, y, sin embargo, la situación aún no es la esperada, porque falta la victoria y porque al equipo aún le cuesta. Millos ha disputado tres partidos en los que perdió de local contra el Pasto, y empató contra Cúcuta y Equidad. De momento, ha dejado muchas dudas por los errores defensivos y la falta de definición. Aunque en la Copa Suramericana mostró una notable mejoría, más allá de que su rival no lo inquietó.



Tras ese juego, Gamero expresó sus preocupaciones. “Por momentos no retrocedemos bien. Estamos cometiendo errores, como en el inicio de juego. Estamos cometiendo errores en la pelota quieta de costado”, dijo.