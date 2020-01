Millonarios-América: último laboratorio para pruebas y afinar detalles

Millonarios y América se enfrentarán a las 6:00 p.m. en la final del Torneo Espn, un campeonato amistoso, pero que ha servido para que los equipos vayan afinando de cara a la Liga.



Aunque las alineaciones parecen estar cantadas, esta también será una oportunidad para que los equipos fortalezcan lo bueno que han hecho y demuestren, en un alto nivel, que han mejorado lo que no estuvo bien en la primera presentación.

¿Qué probar en Millonarios?



La zona de la defensa sigue siendo nueva en Millonarios. Seguir afinando la dupla de centrales Luciano Ospina-Juan Pablo Vargas, que tuvo una buena presentación en el clásico y tampoco sufrió mucho contra América en el primer juego.



La otra dupla que ha tenido un avance en sus presentaciones es Jhon Duque y Juan Carlos Pereira, quienes han aportado en defensa y un poco en ataque, sin ser su principal función dentro del esquema de juego.



Quizás lo que más ha ilusionado a los hinchas en lo que va de la pretemporada es el ataque conformado por Ayron del Valle, José Ortiz y Hansel Zapata. Este último es el explosivo, mientras que los otros dos son los de la experiencia y eficacia al definir.

¿Qué probar en América?

La lucha por el arco aún está reñida, pues cada uno ha tenido buenas presentaciones en los partidos que ha tenido. Graterol y Chaux buscan ser los dueños del arco y el que ataje en este encuentro será el que podría adueñarse para los partidos de la Liga.



La dupla de defensa será Kevin Andrade-Felipe Jaramillo. Andrade es un juvenil y Jaramillo ha sido utilizado allí, aunque esa no sea su posición natural. Será una prueba de fuego para el trabajo grupal más que individual.



Adrián Ramos ya ha jugado dos partidos con América, pero aún no ha marcado gol. Ha sido acompañado de Duván Vergara, Juan David Pérez, Matías Pisano, pero aún no han podido compenetrarse lo suficiente.