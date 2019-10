Pinto y Guimaraes, un duelo con mucho picante y antecedentes

Millonarios y América vivirán un clásico este sábado, en partido de la fecha 17 de la Liga II-2019, en un juego crucial para ambos equipos. El juego se disputará a partir de las 7:45 p.m. en el estadio El Campín.



Si bien los protagonistas son los 22 jugadores que saltarán a la cancha, el juego entre albiazules y escarlatas tendrá otro duelo particular, el de los entrenadores. Jorge Luis Pinto y Alexandre Guimaraes se conocen desde hace mucho tiempo, y hay antecedentes de una tensa relación.



Fue en Costa Rica donde la relación cambió, dejó de ser cordial y pasó a ser alejada, con muestras de discrepancias, pero que nunca llegó a mayores. Ambos fueron técnicos mundialistas con la selección tica; el brasileño dirigió en 2002 y 2006, mientras que el colombiano fue el estratega en 2014, registrando el mejor papel costarricense en una Copa del Mundo.

Sin embargo, para el Mundial de 2006 se produjo el corto circuito entre los dos entrenadores. Pinto era el técnico de Costa Rica y tenía prácticamente clasificado al seleccionado a la Copa del Mundo de Alemania. Luego de un partido contra Trinidad y Tobago, el cafetero fue destituido por la Fedefútbol en pleno vuelo de regreso a San José, capital tica.



Pinto se bajó del avión con la tristeza e impotencia de no permitirle disfrutar de un Mundial al que él clasifico; pero lo peor vino después, pues Jorge Luis se enteró que Guimaraes ya había aceptado reemplazarlo, y fue el brasileño el que dirigió a los ticos en el Mundial.



Esto generó una distancia entre ambos estrategas y todavía se recuerda aquel cruce de palabras que protagonizaron. Pinto dijo que Guimaraes “no sabe de táctica, no tiene conocimiento del tema, es una realidad”. Mientras que Alexandre quiso ningunear a su colega y apuntó: “Soy entrenador dos veces mundialista, eso no me permite entrar en ese tipo de discusión de si sé o no sé. Estoy en un nivel más alto (que Pinto)”.