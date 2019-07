Millonarios y un golpe de autoridad en su visita: 1-2 con Bucaramanga

Millonarios logró sumar en su primer juego por fuera de su casa y ganó por 1-2 sobre Bucaramanga en el Alfonso López, partido por la fecha 3 de la Liga II-2019. Macalister Silva y Cristian Arango fueron los autores en el cuadro azul. Yuber Asprilla anotó en los leopardos.



Desde el inicio fue un buen juego, ambos equipos llegaban con peligro de gol y buscaban abrir el marcador, pero no era posible. Al minuto 13, Felipe Jaramillo remató y el balón pasó muy cerca del pórtico defendido por Christian Vargas.



Al 18 Bucaramanga respondió y perdió una inmejorable oportunidad de abrir el marcador. Camilo Mancipe recibió un rebote dentro del área azul y mandó el balón a las nubes luego de que Jefferson Martínez atajara un gran remate.



Finalizando la primera mitad, Silva avisó en Millonarios y disparó desde afuera del área, pero Vargas respondió en dos tiempos y logró quedarse con el esférico.



La segunda mitad fue un poco más silenciosa en cuanto a llegadas, pero Millonarios se adueñó del juego y finalmente llegaron los tres tantos del partido.



Con solo cuatro minutos de juego, Fabián González Lasso remató y el balón pegó en el palo, que salvó a los leopardos en su casa. Pero llegó la recompensa para el azul: Macalister Silva remató al minuto 63 desde afuera del área y logró vencer a Vargas, poniendo el 0-1 a favor.



Luego, al 75, Deivy Balanta tuvo un importante error en la defensa y Yuber Asprilla aprovechó para poner el empate momentáneo en Bucaramanga. Sin embargo, al minuto, Andrés Román remató mal, pero Cristian Arango salvó el balón dentro del área y con un lujo puso la victoria de los azules, que sellaron otros tres puntos a su cuenta.



En la próxima jornada, Millonarios enfrenta como local a Jaguares y sumó seis unidades. Bucaramanga, por su lado, se mantiene con un punto y visita al Deportivo Pasto.



Síntesis

Atlético Bucaramanga 1 – Millonarios 2



Atlético Bucaramanga: Christían Vargas (6), Harold Gómez (6), Anderson Angulo (5), Camilo Mancilla (5), César Quintero (5), Alejandro Bernal (5), Gabriel Gómez (5), Jhon Pérez (4), Sherman Cárdenas (6), Sergio Romero (5) y Carlos Ibarguen (5).

DT: Hernán Torres.



Cambios: Jorge Aguirre (5) por Ibarguen (10 ST), Yuber Asprilla por Pérez (21 ST) y Rafael Robayo por Bernal (25 ST).



Millonarios: Jefferson Martínez (7), Felipe Román (6), Deivy Balanta (6), Alex Rambal (6), Felipe Banguero (6), Felipe Jaramillo (6), John Duque (6), Hansel Zapata (6), David Silva (7), David Pérez (6) y Fabián González (6).

DT: Jorge Luis Pinto.



Cambios: Oscar Barreto por Pérez (25 ST), Cristián Arango por González (30 ST) y Cesar Carrillo por Duque (41 ST).



Partido: bueno.



Goles: Asprilla (30 ST), en Bucaramanga. Silva (17 ST) y Arango (31 ST), en Millonarios.



Expulsados: no hubo.



Amonestados: Rambal (30 PT), en Millonarios.



Figura: Jefferson Martínez (7).



Estadio: Alfonso López.



Asistencia: 4500 Espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Wilmar Roldan Pérez (8).