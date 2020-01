Pésimo terreno y resultado: Millonarios y Cúcuta empataron 1-1

Millonarios y Cúcuta empataron 1-1 en la segunda fecha de la Liga I-2020. El estadio General Santander vio el encuentro entre estos dos equipos, que siguen sin mostrar un gran nivel.

Bajo las difíciles condiciones del terreno de juego, el fútbol no brillaba y los equipos no encontraban el camino para poder generar acciones claras.



A los 12 minutos llegó la primera acción clara en un área. Mackalister Silva cobró un tiro libre que Breiner Paz cabeceó fuertemente, pero el esférico se fue sobre el horizontal.



Cúcuta no quería ser menos que su rival y buscó jugar al contragolpe. Quiso aprovechar el sector izquierdo, pero allí no encontró camino. Sí lo encontró en el centro del campo con Matías Rodríguez, quien habilitó por derecha a Ronaldo Ariza, pero el remate salió muy elevado.



Millonarios no encontraba muchos caminos y Cúcuta no proponía mucho en juego ofensivo. Aunque el sector izquierdo fue el elegido por el azul, las más claras llegaron con José Ortiz. La primera del costarricense fue un remate de media distancia que pasó muy cerca del palo derecho de Chaverra y en la segunda el arquero del Cúcuta respondió bien tras el cabezazo de Ortiz.



Aunque Millonarios tuvo las más claras en el primer tiempo, una vez más faltó la puntada final para crear claras opciones que dejaran bien parados a Ortiz o a Ayron del Valle, de poca participación hasta el momento.



Con solo seis minutos de la parte complementaria llegó el gol de Millonarios. Elvis Perlaza cobró un tiro de esquina y en el segundo palo apareció Hansel Zapata para cabecear y enviar el balón al fondo de la red y así vencer 0-1.



Millonarios dejó de lado la intención ofensiva y aunque tuvo algunas apariciones en el área del Cúcuta, no fueron claras para ampliar su ventaja.



Pero su defensa flaqueó luego de una buena combinación del Cúcuta y a los 25 minutos Agustín Vuletich anotó el empate 1-1.



Con ese marcador Millonarios volvió a arrinconar al Cúcuta. Ingresaron Diego Godoy y Jorge Rengifo en ataque. El paraguayo mostró una buena técnica y una capacidad importante para aportarle al equipo. En los minutos finales hubo dos acciones que los jugadores azules reclamaron como penaltis, pero el juez Luis Matorel no concedió.



Con el 1-1 terminó el encuentro, pero el punto parece insuficiente para el azul, que mostró más actitud ofensiva y también parece poco para Cúcuta, que en condición de local no sumó más.