Envigado sorprendió a Millonarios y le ganó 1-2 en El Campín

Millonarios tuvo un mal debut en la Liga II-2019 al caer frente al Envigado por 1-2 en El Campín, en un juego en el que el cuadro visitante jugó con diez hombres durante casi todo el segundo tiempo. Wilmar Jordán y Alexis Zapata anotaron los goles del equipo naranja y José Luis Moreno consiguió el descuento para cuadro local. Los refuerzos no brillaron en el equipo de Jorge Luis Pinto, que no pudo borrar esa pobre imagen que dejó al cerrar con derrota en casa el torneo del primer semestre y los hinchas salieron decepcionados.

Millonarios tuvo un primer tiempo para el olvido

La afición azul estaba muy conectada antes de comenzar el juego, pero poco a poco se fueron apagando cuando vieron a un Millonarios impreciso, que estuvo lejos de mostrarse como dominador del partido. Envigado llegó dos veces y le anotó dos goles y el cuadro de Pinto no salía del desconcierto. El azul careció de generación de fútbol ofensivo y arriba sus atacantes no le metieron ni un susto a la defensa rival con su juego un tanto aparatoso.

Jorge Luis Pinto, técnico de Millonarios. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET



A los 8 minutos Millonarios tuvo la primera del partido: Juan David Pérez, tras un buen movimiento a la espalda de los centrales, sacó un remate desde fuera del área que salvó el portero Santiago Londoño.



En el minuto 15 llegó el primer gol de Envigado: error de José Luis Moreno, se la llevó Yeison Guzmán y se la sirvió a Wilmar Jordán que definió muy bien ante la tímida salida del portero Martínez.



Minuto 24: Millonarios respondió con José Luis Moreno, quien tuvo la posibilidad de empatar en una jugada de pelota quieta. Cobró Silva, la pelota la peinó Bréiner Paz y le quedó un poco atrás al defensor que remató muy elevado.



Cuatro minutos después de esa jugada llegó el segundo de Envigado: tiro libre directo de Alexis Zapata que tocó a David Silva en la barrera, se desvió y el arquero quedó a contrapié. Envigado ganaba 0-2 y comenzaron las rechiflas en El Campín.

Envigado celebra el segundo gol que le marcó a Millonarios en El Campín. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET



Millonarios se volvió a acercar con la pelota parada: a los 36 minutos, en un tiro de esquina, la pelota le quedó a Pérez tras un rebote, pero su remate fue muy elevado.



Envigado estaba muy bien posicionado y no le daba espacios a Millonarios que a los 40 minutos vio como Hansel Zapata combinó con Fabián González Lasso, quien recibió de espalda y sacó un remate muy débil que pasó desviado.



Y el gol llegó con la pelota quieta: a los 45 minutos Millonarios descontó gracias a un tiro libre que levantó David Silva y que aprovechó José Luis Moreno, quien apareció en el segundo palo para tocarla con la zurda y meterla de ‘picabarra’. Al caer el defensor azul se lesionó el dedo meñique de su mano derecha.





Momento en el que José Luis Moreno anotó el 1-2 para Millonarios contra Envigado. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET

Segundo tiempo

Para el complemento el cuadro azul salió con un nuevo aire. El técnico no hizo cambios de arranque, pero el conjunto local empezó a elaborar más juego, especialmente con Silva, quien fue el mejor hombre del cuadro azul. Pero el empate no llegó.



A los 49 Millonarios llegó con Silva por la derecha. Pase para Hansel Zapata, quien llegó por la derecha, lanzó el centro que no alcanzó a rematar González Lasso.



A los 51 Hansel Zapata se salvó de la expulsión tras una dura entrada sobre Jordán. Solo fue amarilla y también amonestó el juez al portero Martínez por protestar. Al que sí expulsó el árbitro Luis Gabriel Matorel fue a Cristian Arrieta, de Envigado, por una falta sobre César Carrillo.



Con un hombre más Pinto cambió a los hombres que iban por la izquierda. A los 64 sacó a Banguero y a Carrillo y puso por esa zona a Eliser Quiñones y a Ómar Bertel, quien tuvo un buen arranque cuando ingresó, pero se fue apagando. A los 74 minutos tuvo una llegada por su zona y lanzó un centro que no pudo aprovechar González Lasso, quien remató dos veces frente al portero Santiago Londoño, quien comenzó a erigirse como la figura.



El joven portero salvó, a mano cambiada, en el minuto 85 un remate de Silva que llevaba dirección de gol.





David Silva fue el que más insistió por el empate de Millonarios contra Envigado. Foto: CARLOS ORTEGA / CEET

Lo que viene para Millonarios y Envigado

En la segunda fecha de la Liga II-2019, Millonarios volverá a ser local y recibirá al Once Caldas, que viene de caer con Nacional 1-2 en el estadio Palogrande de Manizales. Ese partido será el próximo domingo 21 de julio, a las 5 p.m.



Por su parte, Envigado jugará el próximo viernes, a las 7:30 p.m. contra Deportivo Pasto en el estadio Polideportivo Sur.