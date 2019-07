El dato que anima a Pinto para enfrentar al Once Caldas en El Campín

Millonarios recibirá este domingo al Once Caldas por la segunda fecha de la Liga II-2019, un rival que no gana en El Campín desde hace ocho años, aunque se llevó cuatro empates en sus recientes 10 visitas al máximo escenario capitalino. En su carrera como técnico de Millonarios el técnico Jorge Luis Pinto ha enfrentado al Once Caldas en cinco oportunidades en El Campín en los que nunca perdió contra el cuadro blanco.

De los cinco partidos ganó cuatro y solamente cedió un empate. El cuadro azul anotó 12 goles y recibió cinco. Estos fueron esos encuentros.

24 de marzo de 1984 / Millonarios 4 Once Caldas 2: goles de Arnoldo Iguarán, Miguel Prince y doblete del uruguayo Wilmar Cabrera. Por el Once Caldas anotó un doblete Carlos ‘Panelo’ Valencia. 22 de julio de 1984 / Millonarios 3 Once Caldas 0: goles de Miguel Prince, Silvano Espíndola y Wílmar Cabrera. 20 de septiembre de 1998 / Millonarios 1 Once Caldas 0: gol del paraguayo Francisco Ferreira, en el minuto 62. 15 de noviembre de 1998 / Millonarios 1 Once Caldas 1: gol de Francisco Ferreira y empató en el minuto 90 Sergio Galván Rey. 2 de mayo de 1999 / Millonarios 3 Once Caldas 2: goles de Luis Monzón, Javier Martínez y Daniel Tilger. Por el Once anotaron Arnulfo Valentierra y Sergio Galván.

Así va el historial de este duelo

Millonarios vs. Once Caldas: 201 partidos desde el 16 de abril de 1961, día en el que jugaron en El Campín con victoria 3-1 del cuadro bogotano.

​Victorias de Millonarios: 83

Empates: 66

Victorias del Once Caldas: 52



Goles anotados por el cuadro embajador: 294

Goles del equipo blanco-blanco: 246



100 partidos en El Campín

Millonarios ganó 57, empataron 32 y el Once Caldas ganó 11.

