Millonarios, a enderezar el camino: recibe al Once Caldas en El Campín

Millonarios tiene la misión de dar tranquilidad y esperanza a su afición con un buen partido frente al Once Caldas en El Campín, juego de la segunda fecha de la Liga Águila II-2019, que se disputará este domingo, a partir de las 5:00 p.m. y se verá en directo por TV a través del Canal RCN. El cuadro azul tuvo estreno gris contra Envigado el pasado domingo, con el que perdió 1-2 en su estadio y generó preocupación por el nivel general del equipo. El Once Caldas también llega a este encuentro urgido luego de caer como local en la primera jornada contra Atlético Nacional.

Las novedades azules

El técnico Jorge Luis Pinto confirmó que este domingo regresará a la titular el defensor central Alex Rambal, quien no estuvo en la primera fecha por una suspensión pendiente del torneo pasado.



Otra novedad sería la reaparición del delantero Cristian ‘Chicho’ Arango, quien regresó al club tras su paso por el fútbol portugués. El club ya tiene la documentación del jugador al día y se perfila como titular este domingo.



Wuilker Faríñez y Santiago Montoya siguen en recuperación por lo que aún no estarán a disposición del técnico.

Esto dijo Pinto

“Tuvimos un percance, pero no vamos a desbaratar el carro que venía funcionando bien. Vamos a darle dos o tres toques y arreglamos la cosa. Rambal juega, los demás no sé quiénes sean, pero Rambal juega, creo que es una variante importante, vamos a ver quién lo acompaña. Tenemos una base del equipo y en momentos de estos no hay que desbaratar lo que hay armado”.

Habrá doblete en El Campín

Como ocurrió en la primera jornada, este domingo el estadio El Campín tendrá doble programación pues a las 2 p.m. jugará el equipo femenino de Millonarios contra Fortaleza, en juego de la segunda fecha de la Liga. El cuadro embajador le ganó 2-1 a La Equidad el primer partido el domingo pasado y empató 1-1 contra Santa Fe el pasado miércoles en juego adelantado de la tercera jornada.



*Once Caldas, por su primer triunfo



El técnico Hubert Bodhert ha sido el blanco de las críticas luego de la derrota de la primera fecha contra Nacional por eso está obligado a enderezar el rumbo de su equipo y para eso solo tendrán una novedad y será el debut del lateral derecho José Junior Julio Bueno, encargado de reemplazar a Carlos Mario Pájaro, que no tuvo una buena presentación frente a los antioqueños.

Esto dijo Bodhert



“En El Campín hemos tenido buenos resultados, hemos tenido buen desempeño. Va ser un partido de necesitados porque son dos equipos golpeados. Nosotros tenemos que estar muy atentos, mucho más enfocados en muchas cosas y no permitir errores a nivel individual. Jugamos al crecimiento de nuestros jugadores”.

Hoy tuvimos práctica de fútbol en el campo del Palogrande. Trabajamos en la estrategia para el encuentro ante Millonarios, el domingo 21 de julio, 5 p.m. en Bogotá, en la segunda fecha de la Liga Águila 2-2019. Te compartimos imágenes del entrenamiento. pic.twitter.com/3beyn5tOGK — Once Caldas S.A. (@oncecaldas) 18 de julio de 2019

Alineaciones probables



Millonarios: Jefferson Martínez; Andrés Felipe Román, Bréiner Paz, Alex Rambal, Felipe Banguero; César Carrillo, John Duque, Juan David Pérez, David Silva, Hansel Zapata y Fabián González.

D.T.: Jorge Luis Pinto



*Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; José Junior Julio Bueno, Andrés Felipe Correa, Miguel Nazarit y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez y Javier Reina; Kevin Londoño, Johan Carbonero y Ménder García.

D.T.: Hubert Bodhert.



Estadio: Nemesio Camacho El Campín

Hora: 5:00 p.m. (hora local)

Árbitro: Gustavo Murillo (Chocó)

TV: Canal RCN





*Con información de Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO - Manizales