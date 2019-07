Sin deslumbrar, Millonarios se resarce en casa: venció a Once Caldas

Millonarios venció 1-0 a Once Caldas en el estadio El Campín, por la segunda fecha de la Liga II-2019. Un solo gol fue suficiente para quedarse con sus primeros tres puntos, aunque no tuvo un fútbol deslumbrante en condición de local.

El azul quería ser el protagonista del encuentro y con la posesión del esférico manejó los hilos del partido. Ante la imposibilidad de llegar al arco de Gerardo Ortiz, Hansel Zapata probó de media distancia e hizo estirar al arquero paraguayo.



Pero a los 14 llegó el insólito gol del azul. Zapata hizo un fuerte saque de banda que no parecía tener receptor en el centro del área, sin embargo, José Junior Julio dejó picar el balón y luego se le pasó por encima sin posibilidad de despejarlo, situación que aprovechó Juan David Pérez para rematar de cabeza y enviar el esférico al fondo de la red.



Con la ventaja, el azul no bajó el ritmo y siguió en la intensa búsqueda del arco de Once Caldas, que no despabilaba y era inferior a su rival en el estadio El Campín.



No obstante, el equipo manizaleño sacó provecho de su contragolpe y exigió a Jefferson Martínez, quien esta vez sí puso firme su cuerpo para mantener el arco en cero.



Cuando el primer tiempo estaba por terminar, una vez más apareció el jugador más desequilibrante del azul. Zapata, ahora por el sector izquierdo, pisó el acelerador y sacó un fuerte remate que bien envió Ortiz al tiro de esquina.



Para el segundo tiempo, Bodhert sacó del campo al joven que había cometido el error y le apostó a Harlin Suárez para atacar por el costado. Ese cambio le dio otra dinámica a su equipo, que también quiso ser protagonista del encuentro con la posesión del balón.



Pinto también hizo cambios y sacó a Zapata para darle un lugar a Cristian Arango, quien pasó a ser centrodelantero y Fabián González Lasso pasó a la zona derecha. También sacó del campo a Jaramillo y metió a César Carrillo.



No obstante, Once Caldas siguió con el esférico y Juan David Rodríguez anotó un gol que fue bien invalidado por fuera de lugar. Ese fue el gran susto que pasó Martínez.



Millonarios le cedió el balón a Once Caldas y demostró su poder defensivo, el mismo que le faltó en el partido anterior. Tuvo algunos acercamientos con unos remates fáciles del ‘Chicho’, pero mantuvo el triunfo hasta el pitazo final.