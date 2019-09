Pinto habla claro: el directo y franco mensaje al Pasto y los árbitros

Millonarios se prepara para el partido de este domingo, en el que jugará contra Pasto, por la fecha 11 de la Liga II-2019, un nuevo reto para demostrar una rápida mejoría en este campeonato.



“Hay que tener cuidado con los contragolpes que nos pueden generar, tiene jugadores importantes para eso como (Andrey) Estupiñán. Hay que sobreponernos a un bloque defensivo y doblegarlo”, dijo Jorge Luis Pinto sobre el partido.

Pero el técnico del embajador también hizo una crítica para el rival por lo sucedido en el primer semestre, cuando los visitó en los cuadrangulares.



“Es (Pasto) un equipo recio, duro. Dios quiera, con el debido respeto, que no vengan a parar el partido, lo hablo claro. Los admiro y respeto porque hicieron un gran trabajo el semestre pasado, vienen bien en la Copa, pero que haya espectáculo, fútbol”, expresó el entrenador.



Y es que Pinto ha expresado en varias oportunidades que muchos equipos visitan Bogotá con la intención de no permitir la continuidad del juego rápidamente, lo que afecta el espectáculo y, por supuesto, la idea de su Millonarios.

Pero el entrenador no solo se expresó frente a la forma de jugar de su próximo rival, sino que hizo un llamado a los árbitros.



“Públicamente le solicito a los árbitros, con el debido respeto, que miren las pausas en los partidos. En el estadio hay gente muy capaz y se dan cuenta de eso. Respetuosamente solicito que se controle el tiempo del partido porque la solución no es reponer tiempo al final porque eso es una medida que apareció, pero no es el camino correcto”, contó.