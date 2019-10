¿Quién es quién en el clásico? Otra mirada al Millonarios-Santa Fe

Millonarios y Santa Fe se enfrentarán en la fecha 18 de la Liga II-2019, un duelo que tendrá un atractivo especial por la posición en la que estos dos equipos están en la tabla de posiciones.

Pero esta es una mirada diferente a los protagonistas del encuentro, jugadores con una historia detrás y un relato de vida que vale la pena recordar previo a este encuentro.

Millonarios

Wuilker Faríñez: el joven venezolano ha disputado seis clásicos capitalinos y aún no saborea las mieles del triunfo en este tipo de encuentros: suma cuatro empates y dos derrotas. Aunque este no ha sido su mejor semestre, es una garantía para el arco y con 21 años sigue en la búsqueda de su mejor nivel con estudio es por eso que en su librería tiene un libro sobre la ciencia de atajar penaltis que le regaló Nicolás Vikonis.

Jair Palacios: vuelve a tener competencia en el embajador por la expulsión de Andrés Román en la fecha anterior. Desde que inició la Liga II-2019 solamente ha jugado cuatro partidos y recibió dos tarjetas amarillas: lo apodan 'Cuchilla'.

Alex Rambal: fue a los 26 años que se le cumplió su sueño de llegar a Millonarios y en el campo de juego es uno de los que menos críticas recibe. "Era volante de marca y en Valledupar me volvieron defensa central. Me he caracterizado por darle buen trato al balón, pero si tocaba pegar, pegaba", dijo.

Rambal, defensa de Millonarios. Foto: HÉCTOR FABIO ZAMORA - CEET

Luis Payares: se perdió el cierre de la temporada anterior por un fuerte golpe en la cabeza que le produjo una trombosis cerebral en un entrenamiento. Es el capo de la defensa del embajador con 29 años.

Felipe Banguero: hizo inferiores en Cali y pasó por Envigado, Medellín, Rionegro y Alianza Petrolera. Su mejor temporada la vivió en el 2017, cuando fue importante en la plantilla que fue campeona de la Liga, precisamente contra Santa Fe.

Jhon Duque: bogotano, guerrero y capitán de Millonarios. Es el eje del equipo de Pinto, quien le dio la responsabilidad del liderazgo por su inteligencia dentro del terreno de juego. Le bastó una temporada en la Primera División para dar el paso de Fortaleza a Millonarios. Estudió ingeniería industrial.

Felipe Jaramillo: antioqueño, pero con tradición azul. Llegó a principio de este 2019 a Millonarios, pero su padre, Jesús Jaramillo, jugó en el azul y fue dirigido por Pinto entre 1984 y 1985: “Me habló mucho de lo que es trabajar con semejante técnico y lo que significa llegar a Millonarios”.

El antioqueño superó las lesiones y quiere volver a ser el volante seguro de Millonarios. Foto: Archivo ETCE

Hansel Zapata: con 24 años está en su primer paso importante como futbolista tras su paso por Unión Magdalena, Once Caldas, La Equidad. Es el jugador con más asistencias en esta Liga y de los más rápidos de Millonarios.

Mackallister Silva: hizo inferiores en Millonarios y ahora es uno de los líderes del plantel. “El profe conocido como el ‘Burro’ Monroy junto a Nilton Bernal, Cerveleón Cuesta también me ayudó en la formación. Empecé jugando de ‘10’ y luego me retrasaron un poco más”, expresó.

Juan David Pérez: es uno de los jugadores importantes de Millonarios en esta temporada, a pesar de sus bajones de rendimiento. Pudo haber llegado a Millonarios cuando joven, pero Wilson Cano, quien lo vio en el equipo de Ferroválvulas, lo mandó a probar a Chicó y allí se quedó para ser figura del equipo en 2012. Además su debut como profesional fue contra el embajador.

José Ortiz: llegó a Millonarios para este semestre y conquistó a todos con sus goles en los primeros partidos. A Jorge Luis Pinto lo conoció cuando era solo un juvenil, pero el entrenador los llevaba como sparring de la selección mayor de Costa Rica.

Santa Fe

Leandro Castellanos: llega a este partido con un nuevo invicto en el arco y con 35 años, una experiencia considerable para darle la confianza al rojo capitalino. Fuera del campo es un gran empresario y la ganadería es su gran pasión, a tal punto que con sus hermanos montó una finca que se llama La Castellana.

El portero de Santa Fe es el capitán del equipo. Foto: Tomada de Twitter: @santafe

Carlos Arboleda: ya fue figura del primer clásico de este año y con una historia en su espalda. El mismo día del partido, el jugador recibió la noticia de la muerte de su hermana y, a pesar de ello, estuvo contra Millonarios y fue el mejor del campo.

Dixon Rentería: entró en los minutos finales del clásico pasado, pero su historia de vida es la representación del país. Nació en El Retorno, del agreste Guaviare, y luego fue desplazado a San José huyendo de la guerra. Hizo parte de esa selección regional y jugó en Bogotá, donde fue contratado por Santa Fe.

Nicolás Hernández: fue una de las sorpresas en el mercado de fichajes por su buen presente en Nacional. Después él contó porque llegó a Santa Fe: “Quería cumplirle el sueño a mi hermana que falleció”.

Edwin Herrera: es otro canterano del rojo que aprendió la importancia de ganarse el pan desde pequeño. “Nosotros vinimos a Bogotá a buscar un mejor porvenir. Mi padre (Alberto) trabajó en fábricas y mi mamá (Estrella) en una peluquería. Incluso yo también aprendí y se hacer cortes, así que peluqueaba a mis compañeros, les cobraba 2 mil o tres mil pesos, y así tenía mi plata para pasajes y mis gastos. Todavía peluqueo, pero ahora sí cobro la tarifa plena, que son 9 mil pesos”, contó en sus inicios como jugador de Santa Fe.

Daniel Giraldo: En el mediocampo del equipo hace un trabajo silencioso, pero efectivo. Tiene como referentes a los grandes de su posición: Modric, Kroos y Busquets, y tuvo una experiencia europea con el Olhanense, de Portugal, por dos temporadas.

Sebastián Salazar: su vínculo con Santa Fe ha sido desde niño. El bogotano empezó en escuelas deportivas, luego pasó a la cantera hasta ganarse un lugar en el equipo profesional, en el que ya lleva desde el 2014.

Foto: Héctor Fabio Zamora/ETCE

Maicol Balanta: su adaptación al equipo cardenal no fue nada fácil y pasó de ser uno de los jugadores más criticados de la plantilla a ser uno de los que más quiere la hinchada. Aunque ha estado en vuelto en algunas polémicas en su carrera asegura que “he tenido problemas con empresarios que ya no están conmigo y son ellos los mismos encargados de generar ruido”.

Fabián Sambueza: es el motor del equipo cardenal y el hombre al que todos le ponían su fe desde el inicio de la temporada. Cuando joven estuvo cerca de dejar el fútbol por un arrebato: estaba cansado en Olimpo de Bahía Blanca, solo, y dejó a su club para volver a su casa por un año.

Jhon Velásquez: ha hecho una larga carrera en Santa Fe, pero ha tenido el mejor guía y padrino dentro del equipo. Compartió con Omar Pérez en Patriotas y en su regreso al rojo volvió con el argentino, que lo ayudó a integrarse al grupo.

Jefferson Duque: demostró que ese ‘problema’ de las lesiones hace parte de su pasado y desde que llegó a Santa Fe ha jugado de corrido desde la fecha 3 hasta la 18.