El mensaje de Gamero a la Dimayor por el VAR y más frases del clásico

Millonarios y Santa Fe empataron 0-0 al término del encuentro en el estadio El Campín y aunque el azul fue un poco mejor que el rojo, no logró sacar la diferencia necesaria para quedarse con los tres puntos en la séptima fecha de la Liga.



Luego del partido, Alberto Gamero dio sus conclusiones de lo que fue para el esta actuación de los embajadores en el clásico 300 de la historia.

“Hoy (martes) entramos a ganar el partido porque necesitábamos los tres puntos. Lo que hizo el grupo fue en esa dirección. Tenemos seis puntos y un partido menos, pero el equipo me mostró que tiene condiciones para pelear sin bajar los brazos. El cuarto nos lleva seis puntos faltando 14 fechas porque falta mucho camino por recorrer”, dijo.



También se refirió a lo que fueron todos estos días de trabajo y como, para él, dieron fruto en el terreno de juego.



“Esta semana nos sirvió de mucho porque nos permitió hacer variantes, mirar cosas con los extranjeros y más. La única opción clara, si no estoy mal, es una acción de Valdés que le quitó el balón a Paz. Millonarios tenía 20 o 21 partidos sin tener el arco en cero y eso fue porque nos defendimos bien y esa semana fue clave para tener esa dinámica de juego. Tiramos 20 o 25 centros, tuvimos 11 tiros de esquina y son cosas importantes por las que desafortunadamente no nos llevamos los tres puntos”, explicó.

El entrenador azul también tuvo un mensaje para la Dimayor, pues él sintió que hizo falta el VAR en este importante juego para el fútbol colombiano: “No para criticar, sino para mejorar. El VAR estuvo en Tunja el sábado, y me pregunto ¿no se podía traer dos días después para acá? Dentro de mi ignorancia, no sé si el traslado de la maquinaria sea difícil, pero si no hay partidos el mismo día, ni a la misma hora, pues por qué no se usa el VAR. Yo creo que hoy (martes) no nos hubiera ayudado, pero si hubiera sido leal en lo que ocurrió. Nos pudieron haber dado un penalti, no sé, una segunda amarilla a Mosquera, no sé. El VAR nos hubiera podido dar lo que el árbitro no vio. Es un punto para que la Dimayor mire y podamos corregir ese aspecto”.

Leandro Castellanos fue el mejor del partido. Foto: Héctor Fabio Zamora/EL TIEMPO

Millonarios, como lo dijo Gamero, está lejos de los equipos que están parcialmente clasificados a las semifinales del campeonato, aunque el entrenador habló con franqueza de lo que necesita el equipo.



“A este grupo lo que hay que darle es trabajo, tareas, no vamos a darle estrés. Este grupo trabaja duro, pero estamos en pos de sacar la institución adelante. Lo que hoy (martes) mostraron los jugadores es lo que pretendemos, pero no vamos a tener el estrés, tenemos el deseo de corregir y si lo hacemos vamos a obtener mejores resultados”, contó.

En esa rueda de prensa, al entrenador le preguntaron si había tenido diálogos con los directivos y él manifestó que “ellos (los directivos) están conscientes de la situación, pero también entienden lo que estamos haciendo. El primer objetivo es meternos dentro los cuatro, pero también de estructurar un equipo. No solo son los directivos, sino también la afición, que creo no pudo haber salido ni triste ni aburrida por lo que hicieron en la cancha. Nadie está tranquilo, pero no hay inconformidad porque las cosas no se hacen mal”.



Finalmente el clásico fue la oportunidad para el regreso de César Carrillo al terreno de juego, pues Jhon Duque no estará en el próximo encuentro por acumulación de amarillas.



“Para nosotros es bueno que venga Carrillo, tenemos a Vega, García y no tenemos inconveniente en esa zona. Además volvió Balanta al banco de suplentes porque tuvimos partidos sin central en el banco”, señaló.