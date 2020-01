EN VIVO: Millonarios vs. Santa Fe, siga minuto a minuto el clásico

FINAL DEL PRIMER TIEMPO. EL JUEGO TUVO EMOCIONES EN LOS MINUTOS FINALES Y SE VAN AL DESCANSO CON EL MARCADO 2-1 A FAVOR DE MILLONARIOS.



Min. 45+1: ¡GOOOOOOOOOOOOOL de Santa Fe! Descuenta el rojo con un buen centro aéreo de Alexander Porras, quien le envió el esférico a Fainer Torijano y el central no perdonó con un potente cabezazo para celebrar el 2-1.



Min. 45: Buena atajada de Wuilker Faríñez, quien se movió rápido y envió el balón al tiro de esquina.



Min. 44: ¡GOOOOOOOOOOOOOL de Millonarios! Buena presión del azul dejó a Juan Pablo Vargas con el esférico y dio un pase profundo en el que José Ortiz se movió bien y le ganó a todos para sacar del camino a Castellanos y anotar con el arco a su merced.



Min. 39: Wuilker Fariñez despejó y en el rebote remató Velásquez, el balón pegó en el juez y se metió en el arco de Millonarios. La jugaba fue anulada porque le pegó al árbitro.



Min. 36: ¡GOOOOOOOOOOOOL de Millonarios! De la acción anterior, el arquero venezolano sacó largo, Hansel Zapata se juntó bien con Mackallister Silva y remató con su pie derecho para así celebrar el 1-0.



Min. 35: ¡La más clara hasta el momento! Jhon Velásquez habilitó de gran manera a Fabián Sambueza, quien encaró a Felipe Banguero, remató al arco y Wuilker Fariñez atajó de gran manera. El rebote quedó en Diego Valdés, pero no logró controlar y se le fue.



Min. 30: Ballini recibe atención médica por un dolor en la pierna derecha. Dixon Rentería estaba listo para entrar, pero detienen el cambio. Se paró el juego casi dos minutos.



Min. 27: Fuera de lugar de Diego Valdés. El delantero lucha fuertemente con los defensas azules, pero es insuficiente para sobrepasarlos.



Min. 20: Millonarios ha tenido un poco más de control del esférico, pero lo más cercano fue un remate de media distancia de Ayron del Valle que terminó en las manos de Leandro Castellanos.



Min. 12: Carlos Arboleda cae al piso por un golpe de Elvis Perlaza, quien es amonestado.



Min. 5: No hay ninguna acción de peligro. El encuentro inició con poca intensidad y ambos equipos se disputan el esférico en la mitad del campo.



Pitazo inicial. Se juega el primer clásico del año entre Millonarios y Santa Fe.