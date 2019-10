Millonarios y su imperiosa necesidad de sonreir en el clásico bogotano

De Millonarios y su mal momento en la Liga II se ha dicho de todo: se habla de sus problemas futbolísticos, de supuestas divisiones entre el técnico y los jugadores, de la mala suerte, de las expulsiones, de la actuación de los árbitros. Lo que no se ha dicho es que pese a todos esos factores, que se unieron en un momento, el cuadro azul sigue vivo y que una victoria contra Santa Fe, este miércoles, en la fecha 19, le serviría para levantarse y comenzar una nueva historia.



Para este partido, el técnico Jorge Luis Pinto solo tendrá la baja por expulsión de Andrés Román. Por lo demás, la nómina tendría a los jugadores que le den seguridad defensiva, porque el empate también lo deja vivo.

En el primer semestre Millonarios demostró que de nada sirve entrar primero, pues pese a sumar 50 puntos en la Reclasificación, se quedó sin la anhelada final. En la Liga I, el campeón fue el Junior, que se metió como séptimo de la tabla, luego de una primera fase irregular. Hoy, lleva 27 puntos y -1 en la diferencia de gol. En los últimos cinco partidos ganó un punto y lleva tres derrotas consecutivas y está obligado a sumar, pues una derrota lo dejará sin posibilidades de clasificar.

Con los dientes apretados desde los himnos

Y es que Millonarios debe vencer no solo al Independiente Santa Fe, sino también sus propias inseguridades y esa debilidad mental que muestra cuando recibe un gol y que no le permite levantarse. También debe superar la inseguridad cuando llega al área, la que en cada partido muestra a la hora de terminar la jugada.



Pero debe cuidarse, pues jugar con los dientes apretados no significa volverse loco. Los jugadores de Millonarios deben vencer ese ímpetu desbordado que les hace a algunos ser amonestados muy temprano y jugar condicionados.

Piden el apoyo de los hinchas

Pinto y sus muchachos trabajaron en silencio después de la derrota en Barranquilla, frente al Junior. Ese día, el portero Wuilker Faríñez pidió el apoyo de los hinchas, aquellos que todavía confían en el equipo y en la clasificación: “Sabemos que van a estar con nosotros, los necesitamos esto es de todos. Trataremos de entregarlo todo como ellos allá arriba”.



Y agregó: “Sabemos que va a hacer un partido complicado, un partido fuerte. Sabemos que corrigiendo y mejorando lo sacaremos adelante. Dependemos de nosotros mismos y eso es importante”, dijo el portero venezolano.



Para Millonarios este encuentro es una final y así lo deben entender todos: ganar el clásico es un título sin estrella para el cuadro azul, pues significaría romperle el invicto al rival de patio, su racha sin recibir goles, con lo que dejaría en vilo su clasificación.



“Vamos a salir a jugarnos la vida, como lo hemos hecho, lamentablemente no se nos han dado los resultados. Nosotros siempre hemos tenido el apoyo del hincha, no hay ni que decirlo. Nosotros somos los responsables de este mal momento, nosotros los jugadores debemos sacar esto adelante”, dijo el volante bogotano David Macalister Silva.

Alineación probable:



Wuilker Faríñez; Jair Palacios, Alex Rambal, Luis Payares, Felipe Banguero; Felipe Jaramillo, John Duque, Hansel Zapata, David Silva, Juan David Pérez; José Ortiz.

D.T.: Jorge Luis Pinto



Hora: 8:15 p.m.

Estadio: El Campín

Árbitro: John Hinestroza

TV: Win Sports