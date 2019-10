La frase de Pinto que puede significar su salida de Millonarios

Jorge Luis Pinto, entrenador de Millonarios, llegó a final de 2018 para dirigir al equipo azul y buscar un nuevo título, que no se dará. Otro de los objetivos era un torneo internacional y, aunque no se lograría Libertadores, al menos irían a Copa Suramericana.



En ese momento, en noviembre de 2018, el colombiano dejó una frase que podría significar la salida temprana del técnico. Aunque la frase es antigua, ahora se habla de que podría tener validez.

Jorge Luis Pinto:

Clarisimo "Con Millonarios si no entro a los ocho, me voy al siguiente día" pic.twitter.com/szsmSnvpOW — #MillosSeRespeta (@MillonariosEste) November 15, 2018

"Vamos a hacer un contrato, pero si yo no entro al octavo, ni me pregunte, salgo por la puerta de una vez. Si yo no entro al octagonal me voy, a menos que ellos (la dirigencia) diga que no están de acuerdo", dijo Pinto en noviembre de 2018 en 'Fox Sports'.



Ahora, resta esperar el partido de este martes contra Rionegro para saber una posible continuidad de Jorge Luis Pinto al mando de Millonarios, pues no tuvo un buen año.