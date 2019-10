Las polémicas del juez que le costaron una derrota a Millonarios

Millonarios perdió por 3-1 contra Cúcuta y perdió una inmejorable oportunidad de ser líder en la fecha 14 de la Liga II-2019. Aunque Cúcuta fue superior en el compromiso y los azules pecaron en defensa, hubo desaciertos del árbitro del compromiso que influyeron en el resultado.



John Alexander Ospina Londoño, juez central, tuvo dos decisiones que afectaron al equipo bogotano en el resultado.

El primero, y más importante, se dio cuando el partido iba por 2-1. Dentro del área de Cúcuta, Luis Payares recibió un codazo de Javier López en su cabeza cuando saltó a cabecear, pero el juez central decidió no pitar el penal.



Luego, ya con el 3-1 definitivo, hubo una mano dentro del área en una insólita jugada para Millonarios, que pegó dos veces en el travesaño y finalmente fue despejada por los futbolistas de Cúcuta.



En esa serie de remates, hubo una mano en la línea por parte de un defensor del equipo motilón, quien tocó el esférico con su brazo y no permitió que el balón ingresara. Ospina decidió que no hubo infracción al reglamento, aunque pudo ser roja y penal para los azules.