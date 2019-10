El mal momento de Millonarios ¿Culpa de los jugadores o del técnico?

Millonarios no la pasa bien en la Liga y, una vez más, está en uno de esos baches futbolísticos que le cuesta puntos y del que parece difícil salir por la seguidilla de partidos y el poco tiempo de trabajo.



El presente deportivo de varios de los jugadores del embajador no es el mejor. Las fortalezas ofensivas que el azul demostró en algún momento hoy brillan por su ausencia y las falencias defensivas cada vez son más notorias.

Sumado al mal momento deportivo, Jorge Luis Pinto también ha tenido decisiones que no han sido lo mejor para el equipo y que cuestan puntos importantes.



Para el juego contra Tolima, el entrenador decidió formar una línea de cinco defensas que poco ha utilizado este semestre y, aunque el pijao no vive su mejor momento, fue muy superior al azul, que con esta alineación perdió todo poderío en ataque y en defensa tampoco funcionó.



En medio de la rotación por la seguidilla de partidos, Pinto decidió sacar del campo a Hansel Zapata y Juan David Pérez, los atacantes que marcan la diferencia en Millonarios por su desborde y potencia. En el inicio del segundo tiempo ingresó Pérez y luego Zapata, pero ninguno de los dos pudo conectarse con el juego.

Aunque Pinto sea un técnico visceral, su mensaje parece no estar llegando a los jugadores, que en el campo no expresan ni muestran aquel rendimiento que los hizo un equipo protagonista en el primer semestre.



Es por eso que el entrenador no es el único señalado en este mal momento. Ya sea por una decisión técnica o personal, los laterales tienen poca salida y eso le resta posibilidades de pase a los jugadores con la intención ofensiva.



En el mediocampo, Jhon Duque y Felipe Jaramillo han tenido un mal semestre: no son efectivos en el quite del balón y tampoco son claros para ser el eje de la salida del equipo. Además, el bogotano, que es el capitán, no se ha mostrado como el gran líder que se esperaba.



Aunque Pérez, Silva, Zapata y Ortiz son los titulares y los que han dado el mejor rendimiento, no pasan un buen momento. Los suplentes: González Lasso, Salazar, Quiñones y Barreto, no son una alternativa que dé soluciones inmediatas para cambiar la historia de un partido.