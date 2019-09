¿Seguirá Pinto? En Millonarios ya preocupan los malos partidos

Millonarios no viene cosechando buenos resultados en la Liga II-2019. Un punto en los tres últimos juegos (9 unidades en disputa) así lo indica. El embajador pasó de tener la oportunidad de ser líder único del campeonato a ocupar la sexta posición luego de diez jornadas.

Esa pequeña racha de malos resultados ya preocupa en el interior del club albiazul. Los hinchas también empiezan a inquietarse, pues cada vez que hay ausencias, por lesiones, suspensiones o convocatorias internacionales, el equipo se resiente y no logra mantener una idea clara de juego, pasando afugias en la confección de su nómina.

Y como en el fútbol colombiano los procesos no acostumbran a durar, pues es tendencia cambiar de técnico si los resultados no se dan, Millonarios no ha escapado a los rumores de que la situación de Jorge Luis Pinto empezó a colmar la paciencia de dirigentes y algunos jugadores.



Así que Enrique Camacho, presidente embajador, salió al paso de los rumores y dejó claro que en Millonarios hay fe de revertir la situación. “Estoy convencido de que Millonarios puede llegar a la final, ha demostrado que puede jugar de tú a tú con cualquier equipo y el objetivo es llegar a la final del campeonato”, aseguró Camacho al ‘Vbar Caracol’.



Sobre Pinto, el dirigente fue claro. “La continuidad de Pinto está garantizada, el proceso es muy bueno, los últimos partidos han sido muy malos, hay cosas para corregir, pero no la situación con él no va a cambiar”. Así, Camacho desmintió cualquier posibilidad de que en Millonarios se esté perdiendo la fe en el proceso del entrenador mundialista.