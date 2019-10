Millonarios y su preocupante cifra de expulsiones en la Liga

Al técnico Jorge Luis Pinto le sigue preocupando el alto número de expulsiones que ha tenido Millonarios en la Liga II-2019. Y es que el equipo ‘embajador’ completó tres partidos consecutivos en los que un jugador vio la roja; el más reciente fue Andrés Román, en la derrota 1-0 contra el Junior, el sábado pasado. Y eso que el técnico había cuidado a John Duque al sacarlo muy temprano, porque estaba amonestado. El dato sorprendente es que este es el campeonato con más expulsiones para Millonarios en los últimos seis años, en los que se jugaron 12 campeonatos. La última vez que Millonarios tuvo seis expulsados fue en la Liga I-2013, cuando al azul lo dirigía Hernán Torres.

En la Liga II-2019 Millonarios lleva seis expulsiones a cinco jugadores, porque uno repitió:

John Duque vs. Jaguares, en la fecha 4, el 3 de agosto.

John Duque vs. Nacional, en la fecha 9, el 1 de septiembre

César Carrillo vs. Unión Magdalena, en la fecha 7, el 4 de septiembre (aplazado)

Alex Rambal vs. Tolima, en la fecha 16, el 9 de octubre

Felipe Jaramillo vs. América, en la fecha 17, el 12 de octubre

Andrés Román vs. Junior, en la fecha 18, el 19 de octubre

Las cifras de expulsados de Millonarios en los últimos torneos



Liga I-2019: 5 expulsiones, 80 tarjetas amarillas

Liga II-2018: 0 expulsiones, 51 amarillas

Liga I-2018: 5 expulsiones, 58 amarillas

Liga II-2017: 2 expulsiones, 86 amarillas

Liga I-2017: 1 expulsión, 52 amarillas

Liga II-2016: 5 expulsiones, 54 amarillas

Liga I-2016: 2 expulsiones, 79 amarillas

Liga II-2015: 2 expulsiones, 53 amarillas

Liga I-2015: 4 expulsiones, 64 amarillas

Liga II-2014: 2 expulsiones, 37 amarillas

Liga I-2014: 4 expulsiones, 58 amarillas

Liga II-2013: 2 expulsiones, 50 amarillas

Liga I-2013: 6 expulsiones, 77 amarillas