¿Primer round? El jugador por el que pujarían Millonarios y Tolima

Millonarios pescó en Ibagué y terminó llevándose a Alberto Gamero y Ricardo ‘Pitirri’ Salazar, los dos hombres que estaban al frente de la dirección técnica y deportiva del equipo.

Pues tanto tiempo en el club ‘pijao' dejaron cosas buenas y una de ellas fue la buena visión para contratar. Hasta el momento, el equipo firmó a Andrey Estupiñán, uno de los buenos atacantes de Pasto.

El otro jugador que buscarían del equipo pastuso es Geisson Perea, quien también tuvo una buena temporada en el Pasto y fue uno de los jugadores destacados en el primer semestre, aunque se perdió en el segundo.

Sin embargo, la llegada de Perea no sería tan fácil, pues no son los únicos con intención de quedarse con este jugador. Perea siempre ha estado en las posibilidad de Millonarios, pero a mitad de año no lograron seducirlo lo suficiente para contratarlo.

Eduardo Franco, su representante, es el hombre que se encargará del futuro del jugador, sin embargo, según ‘El Rincón Vinotinto' aún están lejos las propuestas económicas por él.