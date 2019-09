Pedro Sarmiento, caliente y molesto con el juez en Junior-Magdalena

Junior ganó al minuto 96 y derrotó por 1-0 a Unión Magdalena con gol de Germán Mera. Pedro Sarmiento, entrenador del conjunto samario, criticó con fuerza el tema del minuto adicional que tuvo el juez, pues dio uno más luego de que se cumplieran los 95.

"Hasta donde tengo entendido un partido de fútbol dura 45 minutos, no 53. El juego se había acabado ya y el árbitro dio más tiempo de lo que era. Estoy molesto con eso y no me parece. El juego se había acabado ya", dijo Sarmiento en rueda de prensa.

El entrenador del Unión Magdalena salió bastante molesto con el arbitraje de Andrés Rojas, luego del tiempo adicional.



Recordemos que Germán Mera anotó al minuto 96 y le dio la victoria agónica a Junior, que volvió a ganr en su casa.