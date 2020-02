Millonarios se cansó: exige rectificación a Mondragón por dura crítica

Millonarios se cansó de la especulación y en sus redes sociales, además de explicar el caso Segura, aprovechó para exigir una rectificación pública.

El comentario que causó molestia en la directiva del equipo tiene que ver con el supuesto fichaje de Jorge Segura, que finalmente nunca se dio.



En un comunicado, el equipo se dirigió directamente al comentario de Faryd Mondragón, exarquero y hoy comentarista: "En la pasada transmisión del canal @WinSportsTV del partido vs Equidad, el señor @FarydMondragon aseveró que Millonarios FC había anunciado como nuevo refuerzo al jugador Jorge Segura, calificando de manera irrespetuosa de “papelón” el proceder de nuestros Directivos", recordó.



"Millonarios FC NUNCA ha anunciado al jugador Segura y el tema no pasó de ser más que un interés verbal de las partes", añadió.



"Nuestra institución, siguiendo una política seria de comunicaciones, anuncia las contrataciones únicamente a través de nuestros medios y luego de finiquitadas las negociaciones, aprobados los exámenes médicos y firmados los contratos", aclaró.



Y finalmente, le exigió una rectificación al comentarista: "Por tal motivo, Millonarios FC solicita respetuosamente al señor @FarydMondragon

rectifique públicamente esta información y los calificativos ofensivos hacia nuestra institución".





Por tal motivo, Millonarios FC solicita respetuosamente al señor @FarydMondragon rectifique públicamente esta información y los calificativos ofensivos hacia nuestra institución. #GraciasFaryd (4/4) — Millonarios FC (@MillosFCoficial) February 5, 2020

Curiosamente, el equipo finalizó su solicitud con un hashtag que regularmente se usa como burla pero que ahora parece anticiparse a la reacción del exjugador de la Selección Colombia: "#GraciasFaryd".



Efectivamente, Mondragón dijo en la transmisión del último duelo contra La Equidad, que el club azul había hecho "un papelón" por no haber logrado la contratación de Segura y añadió que eso no se compadecía con una institución tan grande, en una crítica general a la política de refuerzos.



Se espera la reacción del exjugador a este pedido de Millonarios, que esta vez no quiso guardarse su molestia.