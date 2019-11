‘Somos el equipo más grande de Colombia y hay que demostrarlo‘: Muñoz

Atlético Nacional finalizó como líder en la fase de todos contra todos de la Liga II-2019. Los verdolagas trabajan intensamente para refrendar lo bueno que hicieron en el semestre, con una participación redonda en los cuadrangulares. Uno de los llamados a ser protagonistas en el equipo antioqueño es Daniel Muñoz, el lateral derecho, que también puede ser defensa central, volante y extremo, sueña con dar la vuelta olímpica en diciembre con el equipo del que también es hincha.

“Vivimos estos días con mucha expectativa para lo que viene, trabajando desde lo físico y lo mental. Debemos estar preparados, contamos con el grupo motivado, sabemos de la importancia y la seriedad para afrontar estos partidos, con la mentalidad que podemos ser finalistas y campeones”, remarcó Muñoz.

Además, Daniel comentó que “desde que llegué, sabía de la responsabilidad que es jugar en Nacional. Tengo la certeza de pelear en lo más alto, estoy preparado, enfocado al cien por ciento y dispuesto a dar lo mejor de mí”.

El ex Rionegro es autocrítico, sabe que no en todos los encuentros brilló y que deberá mejorar tanto él como sus compañeros para alcanzar el título. “En lo personal me analizo en todos los partidos, hay detalles que debo mejorar, pero todo esto hace parte del juego. El grupo como tal sabe qué debemos corregir para evitar sorpresas en lo que viene. Día a día estamos afianzando un grupo muy bueno, trabajando fuerte”.

Nacional se prepara para la parte final del torneo. Foto: Tomada de Twitter: @nacionaloficial

Para alcanzar la excelencia, según Daniel “es importante seguir entrenando, fortaleciéndonos y corrigiendo esos errores que nos costaron partidos. La confianza es fundamental para afrontar estas fases finales. Sabemos que nos ha faltado ser eficaces y es clave comenzar de la mejor manera estos cuadrangulares”.

Aunque no citó los nombres de posibles rivales, Muñoz destacó que “van a ser unos cuadrangulares muy disputados, los rivales son difíciles, por algo demostraron a lo largo de la Liga el porqué clasificaron. Nosotros debemos ratificar el liderato, somos el equipo más grande de Colombia y eso hay que demostrarlo en la cancha. Tenemos el compromiso y la responsabilidad de sacar esto adelante”.

El oriundo de Amalfi habló de sus compañeros de equipo e indicó quién es su mejor amigo. “Contamos con un grupo muy sano, de amigos, trabajando por el mismo objetivo. Con todos tengo una buena relación, no hay egos, pero con el que más afinidad tengo es con Daniel Bocanegra. Esperamos celebrar en diciembre, con nuestra gente, nuestras familias y que podamos salir a vacaciones siendo campeones”.

Finalmente, proyectó sus anhelos, festejar en diciembre y dejando un legado para un equipo que siempre ha llevado en su corazón. “Para mí es un orgullo que en mi primer semestre pueda ser campeón. He aprendido mucho, estoy en un grupo increíble y respaldado por una hinchada, de las más grandes del continente. Espero que podamos llenar el Atanasio y nos motiven en todos los partidos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín