Mafla, otro polifacético para Osorio ¿Cuál es su mejor lugar?

Atlético Nacional mantiene la ilusión de seguir en carrera por un lugar en la final, aunque no lograron un buen rendimiento en su cuadrangular, los verdolagas seguirán con posibilidades, siempre y cuando puedan imponerse en las próximas dos fechas y que se den otros resultados. Uno de los más optimistas es Christian Mafla, el vallecaucano confía en que su equipo pueda revertir este momento irregular y pelear un nuevo título.



“Sabemos que estamos en un momento que no nos imaginábamos, debemos hacer nuestro trabajo, conseguir los seis puntos y que se nos den otros resultados para seguir buscando un lugar en la final. Somos conscientes que debemos esperar lo que pase en otros partidos, pero sabemos que estamos en un grupo muy competitivo”, indicó Mafla.

Sobre el rendimiento de su equipo, el defensa comentó que “hemos tenido muy buenos partidos, pero la falta de efectividad nos ha cobrado. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, debemos hacer bien nuestro trabajo y eso se dará consiguiendo los resultados”.

En cuanto al rival, “contra Tolima los partidos son muy físicos, ellos son muy fuertes en la parte defensiva y haciendo transiciones. Con nuestra gente, queremos darles una alegría. Ellos tienen un gran equipo y siempre brindamos un lindo espectáculo. Todos queremos ser campeones y necesitamos eso para llegar a la Copa Libertadores, si no lo logramos sería un golpe duro, pero estamos confiados que podemos lograrlo”.

Nacional por momentos no ha logrado ser eficiente en sus esquemas de juego y por momentos verse un poco largo, a lo que Mafla explicó que “se debe a que el equipo tiene un modelo de juego posicional. Si no nos movemos y ocupamos los espacios, será difícil implementar el juego que tenemos. Cuando no podemos salir bien, tenemos la posibilidad de ubicarnos bien”.



Finalmente, comentó sobre su preferencia por el tres en el fondo, con un líbero y dos centrales. “En lo personal, me gusta la línea de tres, cuando juega Helibelton (Palacios), Daniel (Muñoz) o Juan David (Cabal), podemos llegar rápidamente por las bandas que pueden contrarrestar el ataque del Tolima”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín