Fabián González Lasso y sus nuevas funciones en un Nacional cambiante

Con poco menos de 70 minutos de juego en 14 días de pretemporada, Fabián González Lasso continúa adaptándose a lo que quiere Atlético Nacional con su juego. Pese a que contra Palmeiras no tuvo muchas ocasiones y se le notó que sigue en el proceso de adaptación, el delantero caucano está motivado y con objetivos importantes para este 2020.



“Me he sentido muy cómodo, muy feliz de haber llegado a esta institución. Espero estar a la altura y aportar mi granito de arena. Poco a poco venimos acoplándonos a la idea de juego, queremos ser más agresivos en ataque y buscando la manera más efectiva de marcar”, comentó una de las nuevas caras del conjunto ‘verdolaga’.

Sobre sus características de juego, Lasso indicó que “tengo movilidad, juego de espalda, juego aéreo, eso es lo que más me ha insistido y eso es lo que he estado trabajando. Curiosamente cuando estaba en Perú jugaba como extremo, cuando fui goleador me desempeñaba en esa función del campo”.



Comparando el trabajo de Jorge Luis Pinto con el de Juan Carlos Osorio, Fabián precisó que “son diferentes maneras de trabajo, pero la alegría es inmensa de pasar de un club grande a otro. Debemos tener movilidad, sacar ventaja en los espacios del rival”.

En cuanto a Jefferson Duque, su competencia por ser el ‘9’ del equipo, el caucano comentó que “es un referente que cada día me enseña cosas importantes, él tiene mucha trayectoria y cada día me enseña movimientos para seguir creciendo en mi juego”.



Analizando a Corinthians, rival del sábado en la Florida Cup, Fabián expresó que “vamos a enfrentar a un equipo que le gusta manejar la pelota, te juegan de igual a igual y nosotros debemos saber competirles de la misma manera, aprovechando las opciones que tengamos”.



“A medida que van pasando los partidos, me voy adaptando y mostrando el potencial que tengo”, añadió.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín