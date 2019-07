Nacional no se baja del mercado y sigue enfocado en fortalecerse

Atlético Nacional sigue trabajando para tener un segundo semestre exitoso en lo deportivo y lo económico. Este miércoles, los ‘verdolagas’ confirmaron la llegada de Tigo como nuevo patrocinador del equipo, además de Aldair Quintana como séptimo refuerzo para Juan Carlos Osorio.



“Para Atlético Nacional es un orgullo ser parte de esta alianza, con una empresa multinacional, pero con corazón antioqueño como lo es Tigo. Esperamos que podamos construir experiencias que acerquen más nuestros hinchas al equipo”, precisó el presidente de Nacional, Juan David Pérez.



Sobre el proceso de concretar este acuerdo, que será hasta finales del 2022, aunque no se develaron cifras, Pérez comentó que “fue un trabajo de varios meses, agradecemos la confianza que depositaron con nosotros al firmar un convenio por tres años, queremos que haya conexiones, experiencias no solo para los hinchas que van al estadio, sino para los más de 8 millones de hinchas que tenemos a lo largo del planeta”.



En cuanto al lugar donde irá esta nueva marca en el uniforme, “este segundo semestre el logo de Tigo va en la pantaloneta, en la parte frontal y para el primer semestre del 2020 estará en la espalda baja”, señaló el dirigente.



En cuanto a la llegada de jugadores, además de Quintana, tres jugadores más llegarían al equipo para terminar de confeccionar la nómina. Aunque no reveló nombres y posiciones, Baldomero Perlaza, Leyvin Balanta y Stiwar Mena, serían los apuntados. “Esperamos concretar nuevos jugadores en los próximos días. Hemos sido prudentes y en la medida que lleguen los jugadores, los estaremos oficializando”, indicó Pérez.



En el caso de Mena, jugador propiedad del Deportes Quindío, se encuentra a prueba con el equipo y esperan la opinión del cuerpo técnico para tomar determinaciones. “(Stiwar) Mena es un jugador con una escasa posición, joven, con proyección, completó una semana a prueba y esperamos que llegue a la segunda semana para determinar si pasa la prueba, llegue a préstamo con opción de compra”, explicó Juan David Pérez.



Sobre salida de jugadores, el presidente respondió que “Gustavo Torres tendría todo acordado para ser nuevo jugador de Rionegro. Todo está muy avanzado y este trato se estaría dando en cuestión de horas. Sobre Juan Pablo Nieto estamos evaluando posibilidades para que continúe su carrera deportiva y en el caso de Fernando Monetti tenemos alternativas para que continúe su carrera en el exterior”.



En cuanto a otros jugadores que pertenecen al equipo, pero no están en los planes de Juan Carlos Osorio, Pérez precisó que “(Ronaldo) Lucena regresará en los próximos días a la ciudad. La idea es que tenga una posibilidad de jugar a préstamo en un equipo colombiano. Tenemos opciones y las estamos evaluando. De la misma manera con Hayen (Palacios), seguimos buscando posibilidades en Colombia”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín