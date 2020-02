Nacional con anhelo de alcanzar la cima de la Liga: recibe al Cali

Atlético Nacional recibe este sábado al Deportivo Cali, por la quinta fecha en la Liga I-2020. Tras imponerse en Tunja, los verdolagas vuelven a rotar pensando en imponerse contra el azucarero y así instalarse en la parte alta del campeonato. Contra un Cali que viene de menor a mayor y buscará amargarles la noche a los antioqueños en el Atanasio.



Con viento en la camiseta por haber derrotado con solvencia a Huracán y Chicó en Copa Suramericana y Liga respectivamente, haber marcado seis goles y manteniendo el arco en cero, Atlético Nacional preparó su compromiso contra Cali con cinco novedades en su nómina, teniendo en cuenta que el miércoles enfrentará en Argentina a Huracán, en busca de sellar su clasificación a la segunda fase de la Suramericana.



Respecto al grupo que compitió y ganó en Tunja el pasado miércoles, Daniel Muñoz, Diego Braghieri, Jarlan Barrera, Alberto Costa y Vladimir Hernández, regresaron a la lista de convocados. Por su parte, Brayan Córdoba, Helibelton Palacios, Gustavo Torres, Sebastián Gómez, Estéfano Arango y Yair Mena no fueron tenidos en cuenta para este juego.



“Enfrentamos a un gran equipo, en la Liga ha mantenido tres veces el cero en el arco, será una gran oportunidad para nuestro equipo en demostrar nuestro gran momento atlético y deportivo, donde podamos redondearlo con un buen resultado para nosotros”, comentó Juan Carlos Osorio.



Sobre los cambios en la nómina, Osorio resaltó que “decidimos descansar algunos jugadores que sumaron muchos minutos de juego. Queremos un equipo fresco, valiente, competitivo y que merezca ganar, pondremos lo mejor que tenemos en cada partido, que estemos a tope en lo atlético y que tratemos siempre de estar en la línea de exigencias fisiológicas”.



Por su parte, Fabián González Lasso tiene posibilidades de jugar en el frente de ataque, el delantero sabe jugar como centro delantero y como segunda punta. “Es importante aprovechar cada opción que tengamos. Enfrentamos a un rival difícil, tenemos que jugar un partido inteligente, donde el que marque primero tendrá las pautas del partido”.



En cuanto al historial, Nacional y Deportivo Cali han disputado por Liga 256 partidos, de los cuales, los ‘azucareros’ han ganado 102 contra 89 de los antioqueños y 65 empates cierran la estadística. En goles marcados, los ‘verdolagas’ suman 353 contra 387 de los vallecaucanos.



El Cali quiere mostrar su mejor juego en el Atanasio

En la antesala aparece como el compromiso más atractivo de la jornada, y desde ya se presagia lleno en el Atanasio Girardot, un ambiente adverso que deben superar los jugadores verdiblancos, que a poco entran en la idea futbolística de su nuevo entrenador.



Una de las características que ha mostrado Arias en los partidos que ha disputado es la presión alta, que seguramente va a repetir para evitar que el local se le vaya encima. Para contener esa avalancha que normalmente monta Juan Carlos Osorio, el Cali tendría dos hombres de mucho sacrificio como Andrés Colorado y Andrés Balanta, complementados por jugadores como Agustín Palavecino y Carlos Lizarazo, e incluso de los delanteros, para no dejar que Nacional salga con claridad desde atrás.



El objetivo será desconectar el circuito Andrés Andrade-Jarlan Barrera y que los balones no lleguen hasta los extremos y delanteros. Andrés Colorado, que se ha ganado la titularidad, señaló que “agradezco la confianza del ‘profe’, he crecido mucho, falta mucho por corregir, pero con el apoyo de mis compañeros vamos bien”.



El volante confesó que se ha vuelto normal que no se conozca el onceno inicialista de Juan Carlos Osorio: “Cada vez que vamos a enfrentar a Nacional todo mundo está perdido porque no sabe cuál es el equipo que va a enfrentar, nadie sabe con qué formación va a salir el ‘profe’ Osorio, solo que hay que prepararse para lo mejor y lo peor en la cancha. Andrade y Jarlan son los que más daño han hecho a los otros rivales, encaran mucho, casi siempre ganan y son los jugadores a referenciar por lo que producen en la cancha”.



Un jugador que está motivado por volver a pisar la grama del Atanasio Girardot es el arquero David González, quien apenas ha recibido un gol, el que le hizo el América, tras un invicto que duró 433 minutos.



Pese a que ya se reintegró a los entrenamientos, Ángelo Rodríguez no sería inicialista porque aún no está en plenitud de condiciones, y el cuerpo técnico ha querido darle espera. La responsabilidad en el frente de ataque la tendrán Jhon Vásquez -quien con su desequilibrio movió bastante la defensa de América en la jornada pasada- y Jesús Arrieta, que en Copa Suramericana marcó su primer gol con el equipo, ante el River Plate, de Paraguay.



La estadística de este enfrentamiento muestra que 261 partidos Nacional ha ganado 90, el Cali 102 y 68 han sido empates.



Alineaciones probables

Atlético Nacional: Aldair Quintana; Daniel Muñoz, Geisson Perea, Diego Braghieri, Christian Mafla, Déinner Quiñones; Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Andrés Andrade; Jefferson Duque, Fabián González Lasso.

D.T.: Juan Carlos Osorio.



Deportivo Cali: David González; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Eduard Caicedo, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Andrés Balanta, Agustín Palavecino, Carlos Lizarazo; Jhon Vásquez, Jesús Arrieta.

D.T.: Alfredo Arias.



Hora: 8:15 p.m.



Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Wánder Mosquera (Cundinamarca).



TV: Win +



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En twitter: @marquitosgarces