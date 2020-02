Bobadilla le pone el pecho a la crítica tras su primer clásico como DT

Aldo Bobadilla tuvo su primer clásico antioqueño como entrenador del Medellín, pero se despidió con una derrota por 1-3 contra Nacional. Al término del encuentro el paraguayo dio sus impresiones de lo que fue este encuentro.



“En mi primer clásico en Medellín como entrenador nunca entro a perder y por eso puse un equipo para competir. No jugó el equipo alterno, jugó Independiente Medellín y si a ellos les toca jugar el martes pues deberán responder”, dijo sobre la alineación utilizada.

En esa misma línea, Bobadilla explicó por qué los jugadores que habitualmente son titulares no hicieron parte de este encuentro y no fueron ni convocados.



“Por la cantidad de partidos con la que venían los jugadores ya tenían un desgaste por lo que había pasado en Táchira, Tucumán y Cali, así que decidí que había que darles un descanso”, dijo.

No obstante, Bobadilla también resaltó algunas cosas buenas de este clásico: “Lo positivo es la cantidad de jóvenes que hoy (sábado) jugaron. Que Hernán Pertuz volvió a jugar hace casi un año. Que Leo Castro pudo estar los 90 minutos sin hacer una pretemporada completa. Perder un clásico no nos gusta. Lo que pasó con Daniel Castro (quien salió por lesión) sorprende porque no llevaba mucho tiempo de partido, pero hay que ver cuál es la definición definitiva”.



Ahora, Medellín se preparará para el juego contra Atlético Tucumán por Copa Libertadores, encuentro que será el martes 25 de febrero en territorio argentino.



“Ellos no son celulares y no se cambia el chip. Este es un partido definitivo y ellos lo saben. La mayoría de los que venían jugando querían actuar hoy, pero somos conscientes de la importancia de lo que se va a disputar el martes. Nos jugamos todo: lo deportivo, lo económico, muchas cosas”, especificó.