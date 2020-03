La desazón de Bobadilla luego del empate en el clásico antioqueño

Deportivo Independiente Medellín sumó un punto frente a Atlético Nacional, en el clásico antioqueño 304, por la séptima fecha en la Liga I-2020. El conjunto rojo de Antioquia no supo aguantar la ventaja conseguida por intermedio de Leonardo Castro, pero al final se va conforme por el empate obtenido. Al final del partido, Aldo Bobadilla dejó sus sensaciones de lo que fue este vibrante encuentro.



“Sacamos un empate de visitante, si miramos de una manera de sumar puntos, evidentemente queríamos ganar. Creo que el equipo tuvo mucho orden, por momentos nos faltó, eso hizo que Nacional nos lastimara. Creo que nos faltó lastimar un poco más con la pelota. Contamos con jugadores con mucha calidad, cuando estuvimos los dos equipos con 10 jugadores, tuvimos la pelota un poco más, nos faltó aprovechar un poco más los espacios del rival”, indicó.

Sobre el nivel de su equipo, Bobadilla expresó que “tenemos que seguir creciendo, seguir mejorando. Logramos sumar después de tres partidos, no es cómodo sumar de a un punto, pero por lo menos se pudo sumar, más en un clásico y como visitante. Estamos mirando y corrigiendo los errores de las fechas anteriores”.

En cuanto al desempeño de los líderes como Andrés Cadavid, Andrés Mosquera Marmolejo, entre otros, el técnico paraguayo comentó que “yo quiero valorar mucho el trabajo de mis jugadores, principalmente de los líderes del grupo. Tienen un compromiso tremendo con ellos mismos, con la institución y con el cuerpo técnico. Ellos intentan, buscan y los jóvenes también están aprovechando eso. Es muy difícil que se puedan encontrar los buenos ejemplos, eso quiere decir que el equipo está creciendo, cuando no juegan bien, lo reconocen. Aceptan cuando no están bien y valoran cuando dan lo máximo, es algo que valoro desde que llegué, no son caciques, sino son indios que siempre quieren batallar por el equipo”.

Además, precisó que “Andrés (Ricaurte) conoce bien esa posición, porque ha jugado como volante central o mixto, es un clásico ‘10’, pero muy versátil, tiene muy buenas condiciones en salida. Hizo un gran esfuerzo, nos vamos muy satisfechos con el trabajo de él y de todo el medio campo en este partido”.

En cuanto al desempeño de Edwin Mosquera, Aldo no le gustó y espera que repunte en su nivel. “Debe tener un poco más de compromiso en defensa, es un jugador encarador que en este partido no estuvo bien. Pero es muy joven y sabemos que está aprendiendo y va a mejorar”.

Sobre Nacional, Bobadilla remarcó que “el rival jugó de una manera muy marcada, con su estilo de juego, cambió un poco su esquema. Nos dio libertades por los costados cuando teníamos superioridad numérica, por momentos logramos sacar ventaja, por momentos no. Los arqueros se destacaron, andan en un gran momento. Creo que si hubiésemos aprovechado más el juego por los costados, los podríamos haber lastimado más”.

Pensando en lo que viene, el estratega guaraní declaró que “nos faltó en el último pase, arriesgar en los mano a mano, soltar un poco la pelota. Ahora debemos pensar en la Copa Libertadores, con nuestra gente, hicimos un gran desgaste para llegar a la fase de grupos y ahora buscaremos la manera de seguir avanzando. Siempre de local es importante sumar de a tres”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8