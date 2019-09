Declaraciones de la primera y única rueda de prensa del DT de Medellín

Leny Maturana dio su primera y única rueda de prensa como entrenador de Medellín, que perdió 1-4 este domingo contra Nacional por la fecha 10 de la Liga II-2019.



El entrenador encargado para este partido tras la salida de Alexis Mendoza dio su opinión sobre el difícil presente que vive el rojo antioqueño.

“Evidentemente algo debe estar pasando. Hay que escucharlos, encerrarlos en el camerino para que ellos se expresen y poder tocarlos para que se encuentre una solución. El hincha tiene todo el derecho a enojarse, pero no es lo correcto decir algo porque esa reunión no se ha dado. Se debe hacer para que ellos expresen sus dudas, preguntas o enojo, si es que lo tienen. Estamos haciendo el duelo y va a llegar el momento de conversar y saber qué es lo que está pasando detalladamente”, indicó Maturana.

Sobre la alineación que utilizó Medellín para este encuentro, el entrenador señaló que tenía un fin, aunque no se logró.



“Didier Delgado no podía jugar porque tenía algo serio en la rodilla. Deinner Quiñones tenía fatiga muscular fuerte que lo hizo retirar de tres entrenamientos, se habló con el cuerpo médico, con el jugador y se tomó la decisión de no tenerlo. Si hubiéramos concretado las opciones iniciales no se hablaría del planteamiento, pero lo hicimos con el ánimo de jugar e incomodar, pero no tuvimos efectividad. Castrillón tuvo dos jugadas claras y si las hace estaríamos hablando del buen planteamiento. Edwin si era una alternativa, pero Castrillón tuvo mejor desempeño en los entrenamientos y nos decidimos por él”, explicó.

Posteriormente hizo otra defensa de los jugadores que utilizó en este partido: “El primer tiempo usamos dos delanteros que en el entrenamiento lo hicimos simulando el esquema de Nacional que acertamos. Quisimos preocupar a Nacional con los dos delanteros. Si hacíamos los dos goles al principio, el planteamiento era un éxito, pero no se hicieron teniendo las opciones primero que Nacional”.



Posteriormente, Maturana dio su opinión sobre lo que podrían ser los primeros días de Aldo Bobadilla en la institución roja.



“A partir de mañana (lunes) asume el profesor Bobadilla y va a tener la oportunidad de conversar y escuchar a los jugadores, ese cambio puede ser bueno para el equipo. Hay tareas pendientes, tener ajustes, él viene siguiendo el equipo y desde mañana aplicara su método y conocer lo que pasa. Con el análisis que ha hecho de los partidos pasados y yo creo que él va a saber qué hacer”.

Finalmente, Maturana dio una corta opinión sobre lo que fue el partido: “Nacional tuvo la efectividad que nosotros no. Llegaron cuatro veces y nosotros cinco, pero no concretamos, entonces no se puede hablar de algo desastroso. Al hincha le puedo decir que lo entiendo, pero hay que tener paciencia. El clásico lo vive de manera diferente a un partido contra otro rival”.