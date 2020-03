El clásico desde la óptima de Nacional: así analizaron el empate

Nacional empató este sábado 1-1 contra Medellín en la séptima fecha de la Liga I-2020 y a la rueda de prensa luego del encuentro asistió Pompilio Páez, quien hizo su análisis del encuentro.



“La declaración de intención de Nacional siempre es atacar. La de Medellín hoy sorprendió. En el papel parecía un partido con mucha gente para atacar por ambos clubes, pero no sucedió. En nuestro caso hizo falta circular mejor la pelota y le reprochamos al equipo que nos faltó asociarnos mejor. Tuvimos la intención de manejar el partido y de cierta manera lo logramos con la cantidad de pases, posesión, remates, pero no creamos sino dos opciones de gol, que no fue con los nueves ni con los extremos”, expresó.

Sobre el planteamiento de Medellín, Páez destacó el juego de transiciones rápidas, aunque le bajó la caña un poco al gol.



“Medellín solo tuvo un remate al arco y su gol fue circunstancial porque de un saque de banda de nosotros nos robaron la pelota, Juan Fernando Quintero intenta un sombrero y en el camino se encontró a Castro, eso es circunstancial porque no es una jugada, ni una asistencia, pero hace parte del fútbol”, dijo.

Al final hizo un panorama de cómo terminó el juego: “En el segundo tiempo, Nacional metió a Medellín en su campo, mereció el empate, tuvo el segundo con Jefferson, se veía que estaba para ganar, pero llegó la expulsión y terminamos con el ajuste que terminó con un partido abierto entre las transiciones de Medellín y nosotros con un fútbol elaborado”.

Nacional hizo cambios ofensivos para pelear el esférico en el campo de Medellín y generar buenas opciones de gol y fue así como llegó el empate.



“Teníamos jugadores importantes para atacar y las sustituciones son en esa misma intención. La idea era someter a Medellín, pero con la expulsión de Duque tuvimos que hacer otros movimientos que llevó a un partido con pocas llegadas”, señaló.



Pompilio Páez expresó que “el VAR es una herramienta de equidad, para certificar las jugadas. Hoy indudablemente hizo falta".